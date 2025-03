Policía abate hombre que blandió una pistola de aire comprimido contra agentes en Fullerton

Un agente de policía de Fullerton disparó mortalmente a un hombre que blandió una pistola de aire comprimido contra las fuerzas del orden el sábado por la noche, informó el departamento.

Los agentes fueron alertados de un hombre armado que amenazaba a un miembro de la familia y respondieron al bloque 700 de W. Orangethorpe Avenue, según el Departamento de Policía de Fullerton. Allí, los oficiales se enteraron de un hombre de 19 años de edad, blandió un cuchillo a su padrastro.

En el lugar, los agentes dieron a un hombre que coincidía con la descripción del sospechoso órdenes de obedecer. El individuo se negó a cooperar con las fuerzas del orden y, en un momento dado, se levantó la camisa y "sacó lo que parecía ser una pistola de su cintura", según la policía. En respuesta, un agente disparó al hombre.

Tras el tiroteo, los agentes practicaron maniobras para salvar la vida del hombre hasta que llegaron los paramédicos. El hombre, al que su familia identificó como Pedro García, murió finalmente en el lugar de los hechos.

La madre de García, Gabriela Ordóñez Campos, dijo que la familia ya le había quitado el cuchillo a García y había advertido a la policía de que estaba desarmado.

"No me escucharon. Cómo es posible que la policía no me oyera aunque estuviera a 10 pies de distancia, se lo dije tanto en inglés como en español y no les importó. Le dispararon", dijo Campos.

En el lugar de los hechos se encontró una pistola de perdigones cerca del sospechoso. No se dio a conocer el nombre del agente que le disparó.