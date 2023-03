Persona herida tras balacera en centro comercial del condado de Orange

Read this story in English here.

Una persona fue herida durante una balacera en un popular centro comercial del condado de Orange el viernes por la noche.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

La víctima sostuvo heridas no amenazantes a la vida, según un portavoz del Departamento de Policía de Orange. Policías en la escena dijeron que oficiales tomaron a alguien bajo custodia luego del tiroteo en The Outlets at Orange, ubicado en la Ciudad de Orange.

La persona que fue tomada bajo custodia fue capturada a pocas cuadras del centro comercial, cerca de Garden Grove Boulevard y la calle Palm. La policía también estaba buscando a otro sujeto.

El portavoz del Departamento de Policía de Orange dijo que parece que la víctima y el sospechoso se conocen.

Se podía observar una presencia policía en el centro comercial y en la segunda locación, donde alguien estaba esposado en una banqueta y rodeado de policías.