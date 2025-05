Nave espacial de SpaceX regresa a la Tierra provocando una explosión sónica

Una nave espacial reentró en la atmósfera terrestre el sábado, provocando una explosión sónica que se escuchó en partes del condado de Los Ángeles.

La nave espacial SpaceX Dragon reentró en la atmósfera terrestre sobre las 10:41 de la noche.

Dragon is on track to reenter Earth’s atmosphere and splash down off the southern coast of California near Oceanside at ~10:44 p.m. PT pic.twitter.com/i4DG7uUzU0