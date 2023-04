Le roban $600 a vendedora ambulante durante ataque en Lincoln Heights

Una vendedora ambulante de la tercera edad teme por su seguridad luego de que un hombre la atacó y le robó aproximadamente $600 en Lincoln Heights.

El robo ocurrió el lunes 3 de abril, pero la víctima, Teresa Cruz, asegura que el ladrón había premeditado el crimen, pues un día antes le estuvo haciendo preguntas sobre su joyería.

“Estoy asustada. Me siento nerviosa todavía. No duermo. Siento que el muchacho se me va a ir encima de nuevo”, Cruz dijo.

El miércoles por la tarde, Cruz se encontraba de nuevo en la intersección de las calles Johnston y Broadway, donde tiene más de una década ganándose la vida vendiendo anillos pulseras y otros artículos de joyería de fantasía.

Cruz dijo que el atacante, de aproximada 20 años, aprovechó que no había ningún otro vendedor presente.

Su nieta, Emily Jacobo Diaz, dijo que el hombre jaloneo a su abuela, le tumbó el café que tenía en la mano, y tiró toda la mercancía que ella tenía la mesa antes de fugarse con el dinero.

El incidente dejó a Cruz en una situación muy difícil.

“Tengo deuda de la renta todavía del COVID que no me he podido recuperar. Estoy mala de mi rodilla, apenas camino y con este incidente que pasó, pues me siento más mal”, relató Cruz.

Los ataques contra los vendedores ambulantes son tan comunes que hay una organización que les está ayudando, proporcionándoles gas pimienta. David Chavez, del grupo Riverside County Accountability, dijo que también van a ayudar a Cruz para obtener su Visa, ya que fue víctima de un crimen.

Es una ayuda que Cruz aprecia. “No me siento como, quien dice, sola. Me siento apoyada por la comunidad”, Cruz dijo.