Joven de Los Ángeles da un estilo moderno al clásico juego de lotería mexicana

Mike Alfaro es el creador de Millennial Loteria, una versión moderna del clásico juego de bingo mexicano, y se ha convertido en mucho más que eso.

“Yo estaba como, ¿sabes qué? ¡Lo voy a hacer! Voy a hacer esta representación yo mismo. Voy a crear algo y no me di cuenta de cuántas personas se estaban conectando a él”, dice.

Conocimos a Mike hace dos años antes de que creara el juego.

Creó una comunidad en Instagram al publicar versiones Millennial de las clásicas tarjetas Lotería.

"La Sirena" se convirtió en "La Selfie" y "La Bandera" se convirtió en "El Pride".

"Pensé que estaba en la cima, esto es lo más alto que vamos a llegar, pero luego me di cuenta de que hay mucho espacio para crecer con tantos latinos en los Estados Unidos", agregó. “A la gente le encantó tanto que decían: queremos comprar este juego. ¡Por favor hágalo! "

Así lo hizo. Millennial Loteria, el juego, fue un éxito instantáneo a fines de 2019, y se vendió en Amazon en el período previo a la temporada navideña.

“La gente me dice oh, estás cambiando de cultura, y yo digo que no. Le estoy mostrando un espejo a la cultura. Eso es todo lo que estoy haciendo. Le estoy mostrando un espejo a los latinos hoy en día y eso es lo que es Millennial Loteria”, dice.

Hoy, Millennial Lotería es muchas cosas, un juego popular, una comunidad de Instagram y TikTok con miles de seguidores.

Pronto se lanzará una nueva baraja de cartas del tarot.

“Empezamos a despertar mucho interés por parte de la gente que se dio cuenta de qué es este juego. ¿Y por qué tanta gente lo compra? ¿Por qué es un éxito de ventas número uno en Amazon durante todo un año? "

“No estoy creando una demanda para este juego. La demanda está ahí. Creo que eso es lo que mucha gente y empresas necesitan entender ”, dijo Alfaro.

Una empresa que sí entendió fue Target.

“Target se acercó a nosotros para participar en su programa Latin Accelerator. Cuando recibimos el pedido para vender en Target, pensamos, oh, tenemos que hacerlo, tenemos que hacer todos estos pedidos, ¿sabes? Como estaban comprando inventario que venderíamos en un año, lo comprarían en un día. Así que pensamos, tenemos que hacer muchos de estos".

La versión familiar de Mike de Millennial Lotería llegó a los estantes de Target hace solo unos meses y, a pesar de pensar que produjeron suficientes juegos para todo un año, el juego se agotó en prácticamente todas las tiendas.

“Fue una de esas cosas, en las que Target se sorprendió mucho, fue como si dejaste caer un anuncio. Y dijimos que no, lanzamos un TikTok”, dijo.

Con cartas como "La Facemask" y "El Work From Home", Mike tiene una forma de mantener este clásico juego contemporáneo.

Incluso tiene esperanzas de una versión Gen-Z de Loteria, con tarjetas como "El Ghosting" y "El Pumpkin Spice".

Mike se ha convertido en el rostro de su propia marca, y lo hace todo mientras mantiene su trabajo diario.

“Pienso en mí mismo en Guatemala y siendo este niño pequeño, pensando y soñando con estar donde estoy ahora. Y estoy muy feliz de cómo llegué allí, pero también estoy muy agradecido por todo el arduo trabajo que mi familia tuvo que hacer para que yo llegara aquí ", dijo.

Es un trabajo duro que Mike intenta replicar, y quiere que los Millennials compartan esa responsabilidad de representación.

"Los millennials se esfuerzan y hacen cosas, y este juego le habla directamente a esa generación y, con suerte, podemos inspirar a la próxima generación a seguir estos pasos".