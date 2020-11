FEMA extenderá el plazo de asistencia para víctimas de los incendios forestales

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias anunció el martes una extensión del plazo para solicitar ayuda a los residentes del condado de Los Ángeles que perdieron su hogar o sufrieron otras pérdidas debido al incendio Bobcat.

La fecha límite de apoyo financiero de FEMA se ha extendido hasta el 16 de diciembre para los afectados por el incendio Bobcat, así como los incendios recientes Creek, El Dorado, Glass, Oak, Slater, Valley y Zogg en California.

Las personas elegibles pueden recibir apoyo financiero para ayudar a pagar el alquiler, las reparaciones del hogar, costos médicos, gastos funerarios y otros gastos relacionados con el desastre.

Un informe de los daños causados por el incendio en una casa u otra propiedad personal es necesario para que una solicitud sea procesada, de acuerdo con los funcionarios de FEMA

“Es posible que no haya podido hacer un informe de inmediato porque estaba o todavía está bajo una orden de evacuación. Cuando se le permita regresar a casa, acelere la decisión sobre una subvención de recuperación proporcionando su informe de daños a FEMA lo más rápido posible”, recomendó la agencia.

“Algunos sobrevivientes quizás recibieron cartas de FEMA indicando que el La agencia no puede derivarlos a su Programa para Individuos y Hogares. Esto hace no significa una denegación, pero FEMA no puede hacer avanzar su solicitud hasta recibir el informe de los daños”, según la agencia, que recomendó que todos los residentes evacuados se mantengan en contacto con FEMA durante todo el proceso de solicitud y que se aseguren de actualizar los cambios de domicilios y otros contactos.

“Si cambia su situación o ubicación, mantenga informada a FEMA”. aconsejó la agencia.

Para solicitar de esta ayuda, entre a la página www.disasterassistance.gov o, descargue la aplicación de FEMA en su teléfono celular. La línea de ayuda de FEMA es 1-800-621-3362.

Cuando se registre para recibir asistencia de FEMA, esté preparado para proporcionar su información personal, incluido su número de seguro social, póliza de seguro información y un informe de los daños o perjuicios sufridos.

Después de registrarse, se le pedirá que cree una cuenta personal de asistencia por desastre en línea para facilitar la comunicación con FEMA.

Ya teniendo la aplicación, podrá actualizar su información de contacto, vea copias de cartas de FEMA y cargue documentos que la agencia debe tener para completar su solicitud.