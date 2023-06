La comunidad de Crenshaw High está sorprendida después de la muerte de un estudiante fuera de una fiesta

Un joven y prometedor atleta de Crenshaw High fue baleado y asesinado en el sur de Los Ángeles afuera de una fiesta el sábado por la noche.

El domingo se realizó una vigilia por el joven de 16 años donde un grupo de sus amigos y seres queridos se reunieron para honrarlo.

Quincy Reese Jr., conocido como "Q", fue asesinado mientras celebraba el final del año escolar. Era un atleta estelar y un excelente estudiante que tenía mucho que esperar.

Reese era conocido como un destacado jugador de baloncesto que brillaba dentro y fuera de la cancha.

“Él fue mi primer hijo, durante 16 años lo tuve, y fue maravilloso”, dijo Quincy Reese Sr., su padre.

Su padre dice que sobresalió en todo lo que perseguía. Era un estudiante del cuadro de honor y un atleta excepcional que acababa de completar su tercer año en Crenshaw High School.

"Esto es devastador porque fue un gran año para él, 58 escuelas lo buscaban para la universidad, por lo que el futuro era brillante", dijo Ed Waters, el entrenador de baloncesto de Crenshaw High School.

Una vida joven trágicamente interrumpida mientras celebraba con amigos y compañeros de clase el sábado por la noche. La policía de Los Ángeles dice que el adolescente fue asesinado a tiros en el vecindario de Manchester Square en el sur de Los Ángeles, donde hubo algún tipo de desacuerdo en una fiesta y Reese salió corriendo, cuando lo mataron a tiros.

El domingo por la noche, una demostración abrumadora de amor por Reese inundó el campus de Crenshaw High mientras compañeros de clase, compañeros de equipo, amigos y familiares realizaron una vigilia para honrar la vida del joven. Encendieron velas, dejaron notas y compartieron recuerdos.

"Era un buen jugador de baloncesto, un tipo divertido, no era un pandillero, no le gustaba la violencia, no se lo merecía", dijo Jayce Jones, un amigo y compañero de equipo.

Reese deja siete hermanos menores.

La muerte del adolescente es una pérdida devastadora para esta comunidad. Waters dice que "Q" esperaba con ansias su último año como capitán del equipo, a quien ahora planean honrar en la próxima temporada.

"La vida se trata de ajustes y después de que pasen por este proceso, cambiaremos esto como fortaleza y jugaremos para él el próximo año", dijo Waters.

Sus amigos y familiares le dieron el apodo de "Batman" porque para ellos Reese era su superhéroe.

La policía todavía está buscando al sospechoso o sospechosos y están revisando las imágenes de vigilancia en el área donde le dispararon.