Agentes de la Patrulla Fronteriza golpean y detienen a un hombre en Santa Ana

El sábado se llevaron a cabo varias operaciones federales en Santa Ana, lo que provocó indignación después de que aparecieran vídeos en las redes sociales que mostraban las detenciones.

En un vídeo grabado con un celular se ve a un hombre perseguido por agentes federales mientras sostiene una herramienta desmalezadora. Los testigos afirman que el hombre era un jardinero que trabajaba en la zona.

Momentos después, el hombre es rodeado por agentes de la Patrulla Fronteriza. Cuando las autoridades intentan detenerlo, se ve a uno de los agentes golpearlo varias veces en la cabeza antes de forzarlo a entrar en un vehículo sin matrícula.

En el vídeo se oye a testigos preguntar a los agentes por qué le golpeaban.

A pocas millas de distancia, otra operación en la que participaron agentes de la Patrulla Fronteriza se desarrolló en un lavadero de autos local. Dos empleados del negocio fueron detenidos, según la empresa.

Decenas de personas se reunieron en la calle principal de Santa Ana, Bristol Street, para exigir el fin de las operaciones.

"Mucha rabia y frustración porque no podemos hacer nada al respecto. Lo mejor que podemos hacer es salir e intentar que se oiga nuestra voz", dijo Denyse Paredes. "Así no es como debería ser nuestra ciudad. Nuestra ciudad no es así".

Nuestra cadena hermana NBCLA se ha puesto en contacto con las autoridades de inmigración para preguntarles sobre su participación en las operaciones y el uso de la fuerza en el vídeo, pero no ha recibido respuesta.