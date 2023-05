Dos estudiantes resultan heridos durante ataque afuera de preparatoria

Dos estudiantes fueron cortados durante un ataque afuera de Los Angeles High School, en el área de Mid-Wilshire, el lunes por la tarde, las autoridades dijeron.

El par de varones adolescentes estaban en condición estable luego del ataque cerca de la intersección de los bulevares Olympic y Rimpau en el área de Mid-Wilshire, dijo Sonia Monico, capitana con el Departamento de Policía de Los Ángeles. El incidente, inicialmente descrito como un apuñalamiento, ocurrió alrededor de las 4:30 p.m., añadió.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

En un comunicado escrito, el superintendente del Distrito Unificado de Los Ángeles, Alberto Carvalho, dijo que el ataque “no tenía sentido”.

“Nuestros pensamientos están con las dos víctimas y sus familias. Todos nuestros estudiantes merecen ir a la escuela libres de miedo y llenos de esperanza. Tenemos que trabajar juntos para continuar proporcionando pasaje seguro hacia y desde la escuela”, el superintendente dijo. Carvalho añadió que consejeros y apoyo para la salud mental estarán disponible en la escuela el martes.

Monico dijo que las víctimas y el agresor se conocen. Sin embargo, no se reportó un arresto de forma inmediata.

La capitana de policía dijo que el departamento añadirá patrullas en la mañana, durante clases y después de escuela por el resto de la semana.

Click here to read this story in English.