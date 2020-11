Manifestantes demandan a Biden que no incluya al alcalde Garcetti en su gabinete

Miembros de Black Lives Matter-Los Ángeles se manifestaron frente a la residencia oficial del alcalde Eric Garcetti el viernes por cuarto día consecutivo en un intento de persuadir al presidente electo Joe Biden de que no lo nombrara miembro de su gabinete.

El grupo llama a Garcetti "el peor alcalde de la nación", afirmando que "ha acumulado un historial deprimente en el manejo de la catástrofe de viviendas de Los Ángeles, proporcionando a la creciente población sin vivienda de la ciudad y siguiendo los proyectos de transporte".

Varios medios de comunicación han especulado que Garcetti está bajo consideración para ser Secretario de Transporte o Vivienda y Desarrollo Urbano. Una multitud estimada en entre 50 y 100 personas se manifestaron afuera de Getty House en Windsor Square la mañana de Acción de Gracias.

Se declaró una asamblea ilegal y se detuvo a dos manifestantes. Probablemente fueron procesados ​​y emitidos citaciones por delitos menores por permanecer en una reunión ilegal después de que la policía les ordenó que se dispersaran, según el oficial D. Orris del Centro de Operaciones del Departamento de Policía de Los Ángeles. Llegaron tarde al evento y no escucharon la orden de dispersarse, según Black Lives Matter-Los Angeles.

Garcetti, quien fue copresidente de la campaña de Biden-Harris, ha dicho repetidamente que no está buscando un puesto en el gabinete en este momento, y su equipo político le ha dicho a City News Service desde el día de las elecciones que no ha considerado un puesto.

Garcetti dijo más recientemente que no estaba buscando un puesto en el gabinete el lunes cuando los reporteros le preguntaron al respecto durante una actualización de COVID-19.

“Me he centrado en un 110% en estos números y en COVID y en salvar vidas”, dijo Garcetti. “Es una de las últimas cosas en mi mente en este momento. Ya sabes, tenemos muertes que van a estar aumentando, tenemos un número récord de casos y no tengo nada que agregar a eso, no porque tenga algo que esconder, simplemente no tengo nada que agregar. En este momento, mi trabajo número uno es asegurarme de proteger las vidas de los Angelinos ".

Garcetti también ha provocado protestas de la derecha. Las manifestaciones contra las restricciones relacionadas con el coronavirus organizadas por el grupo conservador SaveCalifornia.com se llevaron a cabo el viernes y el domingo pasado frente a Getty House.