“Voy a tener que cruzar por Tijuana”: trabajadores fronterizos lamentan el cambio de horario en la garita de Tecate

TECATE – Este domingo 28 de marzo el gobierno de Estados Unidos modificará el horario de apertura de la garita de Tecate: de lunes a viernes su nuevo horario será a las 6 a.m a 2 p.m. y de 8 a.m. a 4 p.m. los fines de semana., por lo que quienes cruzan por ahí temprano para trabajar, ahora tendrán que acudir a Tijuana para cruzar a San Diego.

"No contempló a la clase trabajadora, cambiaron el horario no sé porque motivos, pero no contempló a la gente que entra a trabajar a ganarse el pan todos los días”, dijo Alicia Rivera, durante la madrugada en la garita de Tecate el viernes. Rivera trabaja en una estación de gasolina en San Diego y vive en Tecate, ciudad donde las filas en su frontera, empiezan horas antes de que abra a las 5 a.m.

La vida de un jardinero que vive en Tecate y trabaja en San Diego también cambiará el próximo lunes con la modificación, pues dice ya no podrá cruzar por esa garita.

"Voy a tener que cruzar por Tijuana, porque no me dieron la opción de entrar a las siete", aseguró Miguel Ochoa, jardinero desde hace 20 años en el condado de San Diego.

TELEMUNDO 20/ MARINEE ZAVALA

Pues el nuevo horario de apertura en Tecate, es a la misma hora en que debe entrar al trabajo, a esto le debe sumar casi 50 minutos de camino; un empleo al que dice, ya ha llegado tarde, pues la garita no abre exactamente a las 5 de la mañana.

“La abren a veces se demora unos diez minutos, 15 a veces hasta 20, ha llegado el momento y pues sí, ahí va uno un poquito recio para poder llegar a las seis”, agregó Ochoa.

Otros como Francisco Ramírez, hasta hoy dejan su auto en la línea vehícular desde un día antes, para ser de los primeros en cruzar.

"Aquí me parquean, yo vengo, me levanto tres y media porque vivo en El Hongo", relató, Ramírez, quien trabaja en San Diego.

Trabajadores haciendo fila en la madrugada el viernes relataron a TELEMUNDO 20, que su horario de entrada al trabajo es a las 6 a.m. por lo que no coincide con el horario que anunció Aduanas y Protección Fronteriza, lo cual les genera un conflicto.

“No te beneficia ¿En qué? Van a abrir sábado y domingo a las ocho, mucha gente trabaja sábado y domingo ¿Cómo va a llegar al trabajo? Osea ¿Irse por Tijuana? Van a saturar las líneas por Tijuana", señaló, Alicia Rivera.

Mientras las autoridades, temen los accidentes aumenten ante la prisa de quienes crucen tarde

"La 94, es una carretera muy accidentada, muy difícil ¿Cuándo hay neblina, cuando hay lluvia se vuelve muy peligrosa, entonces los ciudadanos de Tecate, los que van allá, ya sea a estudiar o trabajar van con bastante peligro", señaló el regidor en Tecate, Salvador García, por lo que el ayuntamiento en esa ciudad, hizo un exhorto en cabildo para solicitar que el horario de su frontera no se modifique.

“Invitando a que se sume uno en primer lugar el gobernador del estado, invitando a que sume el representante del gobierno federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, nuestras dos senadoras", informó Salvador García

El número de tecatenses que registran cruzan a diario por su frontera, llega hasta los dos mil autos por día, personas vitales para la economía local

"Aproximadamente el 35% de los tecatenses trabajan en Estados Unidos, entonces nosotros estamos viendo que si era muy importante que se abriera las 24 horas para poder ir a trabajar”, informó Felipe Ibarra, regidor de la comisión de gobernación en Tecate.

Esperan poder abrir un carrir adicional para vehículos.

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), informó en un comunicado que con estos cambios esperaban reducir los tiempos de espera y señalaron que “Es posible que podamos abrir un carril adicional para vehículos por las mañanas, esto a partir de las 6 de la mañana a las 8 de la mañana y aumentar nuestro rendimiento en aproximadamente un 30 por ciento” marca el comunicado enviado por CBP en San Diego

El nuevo horario en la garita de Tecate será de las seis de la mañana a las dos de la tarde de lunes a viernes y de ocho a la mañana a las cuatro de la tarde el sábado y domingo. El horario para camiones y transporte de carga se mantiene en el mismo horario en Tecate de ocho de la mañana a cuatro de la tarde.