“Si no hacen caso pues nos vamos en rojo hasta diciembre”: confirman 14 muertes más en Tijuana por COVID-19

TIJUANA- Este miércoles se confirmaron 162 casos nuevos de coronavirus en Baja California, sumando ya un total de *5,546 casos en todo el estado, de esos, 2,226 fueron de Tijuana, de acuerdo a la secretaría de salud de Baja California.

Según las autoridades de salud, además se reportaron 78 muertes más por coronavirus en Baja California, con un total de 1,015 defunciones, de estas, 588 fueron en Tijuana.

Continúa la cuarentena en Tijuana y en el resto de los municipios del estado de Baja California, ya que a pesar de que terminó la jornada de "sana distancia", en la nueva etapa de semaforización las métricas colocan al estado en el el color rojo.

El titular de salud dijo el jueves que aunque tres de las cuatro métricas para cambiar el semáforo a rojo están en naranja: ocupación hospitalaria, tendencia de hospitalizaciones, y el número de pacientes activos están avanzando favorablemente, el índice de positividad en Baja California es de 60%, colocando al estado en rojo. Pérez Rijo advirtió:

Si no hacen caso, pues nos vamos en rojo hasta diciembre Alonso Pérez Rojo

Esto significa que solo las empresas esenciales pueden laborar e incluso en estas, los trabajadores vulnerables -- embarazadas, diabéticos, hipertensos, enfermedades cardíacas, insuficiencia hepática o metabólica, que sufran de alguna enfermedad que comprometa al sistema inmunológico entre otros. Puedes consultar la lista completa aquí en el artículo 2º, apartado a).

"No se va a permitir ningún acto de corrupción y malas interpretaciones, vamos a actuar en lo que corresponde en riesgos sanitarios y proteger a nuestro pueblo", dijo Alonso Pérez Rico, secretario de salud de Baja California.

Sin embargo, Jaime Bonilla, gobernador del estado, dijo que su gobierno junto los alcaldes están analizando la posibilidad que con un protocolo muy estricto los restaurantes pueda abrir la semana que entra.

Varios negocios anhelaban reabrir sus puertas

Ciudadanos y comerciantes dicen que ya no pueden soportar no poder trabajar.

La gente pues tiene hambre y quiere abrir su negocio para trabajar Ramón Ceja, tijuanense

Aunque muchos esperaban que a partir del primero de junio Tijuana pasará en el semáforo que designó el gobierno federal de rojo a naranja, esto no sucedió, lo que les permite a los ciudadanos solo realizar actividades esenciales.

Movilidad en el estado

Ante el número de personas en las calles, los cinco alcaldes y el gobernador, firmaron un acuerdo contra el coronavirus para respetar los semáforos e intensificar medidas como en el caso de la ciudad de Ensenada.

“Multar a los infractores, por las buenas o por las malas”, informó Armando Ayala, alcalde de Ensenada.

“Estamos notando que muchos negocios están desacatando las medidas preventivas y están abriendo sus puertas y esto nos está generando de otros municipios”, aseguró el alcalde de Ensenada.

Normas que dicen los comerciantes en Tijuana son difíciles de cumplir, pues Raudiel dice paga una renta de $600 dólares mensuales y sus servicios en la barbería donde trabaja bajaron más del 50%.

“Pues de aquí estamos ganando nosotros, si no trabajo pues no voy a ganar nada”, aseguró Raudiel Ramírez, quien ha trabajado por cinco años como barbero.

Me da miedo a veces los policías que pasan chocando, pero pues tenemos todos los cubre bocas, desinfectado Raudiel Ramírez, barbero en Tijuana

Una situación que dice entiende Graciela Acosta Morales quien opera un consultorio dental y mientras desinfecta cada parte del lugar, también se siente cansada de la pandemia.

“Estamos viviendo una situación caótica porque si no hay economía pues no va a haber tampoco trabajo, no va a haber pacientes” dijo Acosta Morales, dentista por 31 años en Tijuana.

Y a quienes también están cansados, pero de usar el cubre bocas y quieren salir, las autoridades les hicieron un recordatorio

“Esta va a ser la nueva normalidad, esa va a ser la nueva normalidad, que ustedes se protejan, tener una distancia, esto tiene que ser así”, informó Alberto Reyes Escamilla, director del hospital general de Tijuana

Ocupación hospitalaria en Tijuana

De acuerdo con Pérez Rico, la ocupación hospitalaria será un indicador muy importante para cambiar la coloración del semáforo.

Al 4 de junio, la Secretaría de Salud cuenta con 32 ventiladores en Tijuana, 69 en total disponible en todo el estado. Su ocupación hospitalaria se encuentra en casi el 52% en el Hospital General de Tijuana, 34 ventiladores. En Mexicali la ocupación hospitalaria en el Hospital General es de más del 89% cuenta con 11 ventiladores.

Mientras tanto el Seguro Social está con una ocupación hospitalaria de poco más del 34% en en el Hospital General Regional 1 en Tijuana. Cuenta con 14 ventiladores disponibles en Tijuana, 24 en todo el estado. El hospital del IMSS en Mexicali tiene más del 87% de ocupación hospitalaria y tres ventiladores.

Casos activos y acumulados de COVID-19

4 de junio: Tijuana cuenta con 78 casos activos, mientras Mexicali se ocupa en el quinto lugar de municipios a nivel nacional con más casos activos con 472.

Las autoridades de salud confirmaron 163 casos nuevos de coronavirus en Baja California, trayendo el total de casos confirmados acumulados a 5,546* tras realizar 9,628 pruebas: 2,226 en Tijuana, 2,742 en Mexicali, 298 en Ensenada, 174 en Tecate, 65 en Rosarito, 28 en San Quintín, y 13 en San Felipe.

1,015 personas han fallecido en Baja California por el coronavirus (10.8 muertes diarias desde el inicio de la pandemia en la región): 588 en Tijuana, 320 en Mexicali, 47 en Ensenada, 42 en Tecate, 9 en Rosarito, 3 en San Quintín y 1 en San Felipe.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 5,836 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

3 de junio: Tijuana cuenta con 92 casos activos, mientras Mexicali se ocupa en el cuarto municipio a nivel nacional con más casos activos con 441.

Las autoridades de salud confirmaron 162 casos nuevos de coronavirus en Baja California, trayendo el total de casos confirmados acumulados a 5,383* tras realizar 9,429 pruebas: 2,191 en Tijuana, 2,637 en Mexicali, 284 en Ensenada, 172 en Tecate, 63 en Rosarito, 26 en San Quintín, y 9 en San Felipe.

937 personas han fallecido en Baja California por el coronavirus (10.8 muertes diarias desde el inicio de la pandemia en la región): 574 en Tijuana, 257 en Mexicali, 47 en Ensenada, 46 en Tecate, 9 en Rosarito, 3 en San Quintín y 1 en San Felipe.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 5,702 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

2 de junio: Tijuana cuenta con 111 casos activos, mientras Mexicali se ocupa en el cuarto municipio a nivel nacional con más casos activos con 465.

"Muy Importante, el día de hoy, disminuimos en casos activos eso es muy bueno, no es para decir que ya se acabó la pandemia", dijo Pérez Rico

Las autoridades de salud confirmaron 109 casos nuevos de coronavirus en Baja California, trayendo el total de casos confirmados acumulados a 5,221* tras realizar 9,173 pruebas: 2,125 en Tijuana, 2,554 en Mexicali, 276 en Ensenada, 170 en Tecate, 62 en Rosarito, 26 en San Quintín, y 9 en San Felipe.

925 personas han fallecido en Baja California por el coronavirus (10.7 muertes diarias desde el inicio de la pandemia en la región): 572 en Tijuana, 248 en Mexicali, 46 en Ensenada, 46 en Tecate, 9 en Rosarito, 3 en San Quintín y 1 en San Felipe.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 5,555 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

1 de junio: Las autoridades de salud confirmaron 48 casos nuevos de coronavirus en Baja California, trayendo el total de casos confirmados acumulados a 5,112*: 2,105 en Tijuana, 2467 en Mexicali, 276 en Ensenada, 168 en Tecate, 61 en Rosarito, 26 en San Quintín, y 9 en San Felipe.

869 personas han fallecido en Baja California por el coronavirus (10.5 muertes diarias desde el inicio de la pandemia en la región): 553 en Tijuana, 245 en Mexicali, 46 en Ensenada, 39 en Tecate, 9 en Rosarito, 3 en San Quintín y 1 en San Felipe.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 5,435 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

Para ver lo el impacto del coronavirus en marzo y abril visita este enlace. Para ver el desarrollo durante el mes de mayo visita este enlace.