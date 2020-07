Baja California concluye junio en semáforo rojo por la pandemia

TIJUANA- El número de casos activos en el estado disminuyeron de 656 a 566, y Mexicali quien recibió atención internacional por el número de casos de coronavirus se ubicó en el doceavo lugar a nivel nacional de municipios con más contagios activos al concluir el mes.

Durante el mes de junio se inició la etapa de semaforización para reanudar las actividades no esenciales en México, sin embargo aunque Tijuana se colocó a la baja, el aumento de casos en Mexicali y Ensenada hicieron que el estado permaneciera en rojo durante todo el mes.

"Como estado ya no estamos ganando tantos casos, estamos epezando este descenso", dijo Pérez Rico, quien agregó que Tijuana está "prácticamente afuera de la pandemia", pero habrá que continuar cuidando los posibles brotes con las reaperturas.

SECRETARÍA DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA

“En los últimos 14 días Baja California ha reportado 207 pacientes finados, colocando en el octavo lugar a nivel nacional en el número de muertes por coronavirus ( del 15 al 29 de junio de 2020)", dijo el titular de salud.

Según el secretario de salud, el pico de los fallecimientos ocurrieron en la segunda semana de mayo, un promedio de 15.9 muertes diarias desde que comenzó la pandemia en la región.

Las autoridades del estado confirmaron que comparado con otros estados del país, la curva epidémica de Baja California va a la baja, es decir que mientras otros estados comienzan a ver un asenso rápido en el número de casos, Baja California ha visto menos casos diarios y menos defunciones.

Aunque el semáforo se mantuvo en rojo, las autoridades ejemplificaron cómo sería el regreso de algunos comercios de hacer el cambio a naranja (el sábado las autoridades anunciarán la semaforización para la siguiente semana):

“Las actividades de gimnasios, de deportes, de masajes, en rojo están cerrados, en anaranjado, podemos hacer ciertas actividades en ese rubro, con citas y disminución de aforo (50%)… cines, teatros, museos, eventos culturales, están cerrados en rojo al 25% de aforo. Centros comerciales, cerrados en rojo, 25% de aforo en anaranjado, las iglesias están cerradas en rojo, 25% de aforo en anaranjado, eventos masivos, cerrado en rojo y cerrado en anaranjado, los bares cerrados en rojo y cerrados en anaranjado", afirmó Pérez Rico.

El semáforo continúa en rojo del 29 de junio al 5 de julio en Baja California, sin embargo, Pérez Rico se siente optimista que eso cambie pronto y dijo que el estado que ahora ocupa el sexto lugar a nivel nacional de número de casos sería uno de los primeros en salir de la pandemia.

SECRETARÍA DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA

Ocupación hospitalaria en Tijuana

De acuerdo con Pérez Rico, la ocupación hospitalaria será un indicador muy importante para cambiar la coloración del semáforo.

Al 30 de junio, la Secretaría de Salud cuenta con 76 ventiladores disponibles en todo el estado. La ocupación hospitalaria se encuentra en 52.38% en el Hospital General de Tijuana, con 38 ventiladores. En Mexicali, la ocupación hospitalaria en el Hospital General es del 80.89% y cuenta con 13 ventiladores.

Mientras tanto el Seguro Social está con una ocupación hospitalaria de 64.39% en en el Hospital General Regional 1 en Tijuana. Cuenta con 7 ventiladores disponibles en Tijuana, 34 en todo el estado. El hospital del IMSS en Mexicali tiene 88.09% de ocupación hospitalaria y 10 ventiladores disponibles.

El hospital SEDENA en Mexicali tiene una ocupación hospitalaria de 78% y 9 ventiladores disponibles. El hospital militar en este municipio es una unidad de cuidados intensivos. Mientras que el SEDENA de Tijuana tiene una ocupación hospitalaria del 36.67%, tiene un ventilador y es un hospital de recuperación. SEDENA en Ensenada 42%.

El Zonkeys en Tijuana 10%, la UABC en Mexicali tiene ocupación de 38%.

Las autoridades de salud recalcaron que los hospitales de apoyo en Tecate y en Rosarito se han visto afectados ya que han tenido que recibir los pacientes de otras ciudades.

"El que siempre está arriba de 100% de ocupación es el de Rosarito, es el que afronta todas las situaciones que el General de TIjuana usualmente enfrentaba", dijo Pérez Rico.

El General de Rosarito tiene 138% de ocupación hospitalaria , cuenta con solo 32 camas, aunque se hizo una reconversión planeando que iban a atender pacientes de Tijuana.

"Hay servicios que se cargaron porque los ponemos en hospitales que no están programados para recibir el volumen que están recibiendo", dijo.

De acuerdo con Pérez Rico, el estado cuenta con suficientes suministros médicos para enfrentar la pandemia y dijo que no es verdad que a las personas se les esté dejando morir en los hospitales.

Ante el aumento de reportes en redes sociales de que hablan de la posibilidad de otro peligroso virus que pondría en riesgo a la población de Baja California, Alonso Pérez Rico, titular de salud del estado aseguró que ahorita es tiempo de preocuparse por el COVID-19 y dijo que ningún otro virus representa un riesgo para Baja California en este momento.

En el tercer piso del Hospital General de Mexicali, describió el martes, está una sección de cuidados paliativos, para pacientes que ya no se van a recuperar, "también va a ver en Tijuana, también va a ver en Ensenada... es el esquema que usaron los médicos de Wuhan China para los pacientes muy deteriorados", dijo Pérez Rico, quien aseguró que no quiere decir que los adultos mayores no se les ponga ventiladores.

"Todos los pacientes que lo requieran por indicación médica van a tener un ventilador", concluyó.

Casos activos y acumulados de COVID-19

30 de junio: Tijuana tiene 68 casos activos, Mexicali 301 (ahora en el doceavo lugar a nivel nacional), Ensenada 145, S.Q 20, S.F. 35, Tecate 8 y Rosarito 7.

Las autoridades de salud confirmaron 131 nuevos casos, elevando el número de contagios acumulados a 8,859* en la plataforma SISVER. En Tijuana son 2,772 (13 nuevos), en Mexicali 4,834 (101 nuevos), Ensenada 705, Tecate 227 (9 nuevos), Rosarito 82 (3 nuevos), San Quintín 148 (5 nuevos), San Felipe 91.

Se confirman 1,818 muertes por coronavirus en Baja California: 842 en Tijuana (2 nuevas), 808 en Mexicali (9 nuevas), Ensenada 88, Tecate 61, Rosarito 11, SQ 7 y SF 1.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 9,391 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

El semáforo sigue en rojo en Baja California

29 de junio: Tijuana tiene 85 casos activos, Mexicali 343 (ahora en el onceavo lugar a nivel nacional), Ensenada 156, S.Q 20, S.F. 37, Tecate 8 y Rosarito 7.

Las autoridades de salud confirmaron 39 nuevos casos, elevando el número de contagios acumulados a 8,728* en la plataforma SISVER. En Tijuana son 2,759, en Mexicali 4,733 (39 nuevos), Ensenada 705, Tecate 218, Rosarito 79, San Quintín 143, San Felipe 91.

Se confirman 1,807 muertes por coronavirus en Baja California: 840 en Tijuana (1 nueva), 799 en Mexicali (5 nuevas), Ensenada 88, Tecate 61, Rosarito 11, SQ 7 y SF 1.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 9,301 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

28 de junio: Tijuana tiene 101 casos activos, Mexicali 348, Ensenada 176, S.Q 22, S.F. 42, Tecate 9 y Rosarito 7.

Las autoridades de salud confirmaron 87 nuevos casos, elevando el número de contagios acumulados a 8,689* en la plataforma SISVER. En Tijuana son 2,759 (25 adicionales), en Mexicali 4,694 (42 nuevos), Ensenada 704 (10 nuevos), Tecate 218 (1 nuevos), Rosarito 79, San Quintín 144 (1 nuevo), San Felipe 91 (8 nuevos).

Se confirman 1,801 muertes por coronavirus en Baja California: 839 en Tijuana (2 nuevas), 794 en Mexicali (11 nuevas), Ensenada 88, Tecate 61, Rosarito 11, SQ 7 y SF 1.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 9,210 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

27 de junio: Tijuana tiene 107 casos activos, Mexicali 364, Ensenada 138, S.Q 24, S.F. 42, Tecate 6 y Rosarito 6.

Las autoridades de salud confirmaron 139 nuevos casos, elevando el número de contagios acumulados a 8,602* en la plataforma SISVER. En Tijuana son 2,734 (14 adicionales), en Mexicali 4,652 (47 nuevos), Ensenada 694 (69 nuevos), Tecate 217 (4 nuevos), Rosarito 79 (2 nuevos), San Quintín 143 (3 nuevos), San Felipe 83.

Se confirman 1,788 muertes por coronavirus en Baja California: 837 en Tijuana (7 nuevas), 783 en Mexicali (20 nueva), Ensenada 88 (1 nuevas), Tecate 61, Rosarito 11, SQ 7 y SF 1.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 9,089 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

26 de junio: Tijuana tiene 105 casos activos, Mexicali 344, Ensenada 112, S.Q 37, S.F. 44, Tecate 6 y Rosarito 5.

Las autoridades de salud confirmaron 237 nuevos casos, elevando el número de contagios acumulados a 8,463* en la plataforma SISVER. En Tijuana son 2,720 (52 adicionales), en Mexicali 4,405 (137 nuevos), Ensenada 625 (29 nuevos), Tecate 213 (2 nuevos), Rosarito 77 (3 nuevo), San Quintín 140 (1 nuevo), San Felipe 83 (13).

Se confirman 1,760 muertes por coronavirus en Baja California: 830 en Tijuana (3 nuevas), 763 en Mexicali (1 nueva), Ensenada 87 (2 nuevas), Tecate 61 (1 adicional), Rosarito 11, SQ 7 y SF 1.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 8,987 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

25 de junio: Tijuana tiene 94 casos activos, Mexicali 379, Ensenada 129, S.Q 36, S.F. 31, Tecate 3 y Rosarito 5.

Las autoridades de salud confirmaron 80 nuevos casos, elevando el número de contagios acumulados a 8,226* en la plataforma SISVER. En Tijuana son 2,668 (17 adicionales), en Mexicali 4,468 (42 nuevos), Ensenada 596 (10 nuevos), Tecate 211 (2 nuevos), Rosarito 74 (1 nuevo), San Quintin 139 (8 nuevos), San Felipe 70.

Se confirman 1,753 muertes por coronavirus en Baja California: 827en Tijuana (7 nuevas), 762 en Mexicali (12 nuevas), Ensenada 85 (5 nuevas), Tecate 60, Rosarito 11 SQ 7 y SF 1.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 8,488 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

24 de junio: Tijuana tiene 87 casos activos, Mexicali 383, Ensenada 129, S.Q 42, S.F. 28, Tecate 4 y Rosarito 5.

Las autoridades de salud confirmaron 144 nuevos casos, elevando el número de contagios acumulados a 8,146* en la plataforma SISVER. En Tijuana son 2,651 (37 adicionales), en Mexicali 4,426 (66 nuevos), Ensenada 586 (66 nuevos), Tecate 209 (1 nuevos), Rosarito 73 (5 nuevos), San Quintin 131 (3 nuevos), San Felipe 70 (9 nuevo).

Se confirman 1,729 muertes por coronavirus en Baja California: 820 en Tijuana (13 nuevas), 750 en Mexicali (20 nuevas), Ensenada 80 (20 nuevas), Tecate 60, Rosarito 11 SQ 7 y SF 1.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 8,488 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

23 de junio: Tijuana tiene 81 casos activos, Mexicali 441, Ensenada 101, S.Q 35, S.F. 28, Tecate 4 y Rosarito 1.

Las autoridades de salud confirmaron 120 nuevos casos, elevando el número de contagios acumulados a 8002* en la plataforma SISVER. En Tijuana son 2,614 (50 adicionales), en Mexicali 4,360 (90 nuevos), Ensenada 563 (26 nuevos), Tecate 208 (2 nuevos), Rosarito 68 (1 nuevo), San Quintin 128 (10 nuevos), San Felipe 61 (1 nuevo).

Se confirman 1,694 muertes por coronavirus en Baja California: 807 en Tijuana (28 nuevas), 730 en Mexicali (2 nuevas), Ensenada 78 (1 nueva), Tecate 60, Rosarito 11 (1 nueva), SQ 7 y SF 1.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 8,388 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

22 de junio: Tijuana tiene 66 casos activos, Mexicali 490, Ensenada 90, S.Q 35, S.F. 30, Tecate 4 y Rosarito 0.

Las autoridades de salud confirmaron 50 nuevos casos, elevando el número de contagios a 7,822* en la plataforma SISVER. En Tijuana son 2,564), en Mexicali 4,270 (25 nuevos), Ensenada 537 (16 nuevos), Tecate 206, Rosarito 67, San Quintin 119 (9 nuevos), San Felipe 60.

Se confirman 1,642 muertes por coronavirus en Baja California: 779 en Tijuana (7 nuevas), 728 en Mexicali (11 nuevas), Ensenada 77 (2 nuevas), Tecate 60, Rosarito 10, SQ 7 y SF 1.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 8,316 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

21 de junio: Tijuana tiene 73 casos activos, Mexicali 500, Ensenada 90, S.Q 36, S.F. 32, Tecate 4 y Rosarito 0.

Las autoridades de salud confirmaron 76 nuevos casos, elevando el número de contagios a 7,772* en la plataforma SISVER. En Tijuana son 2,564 (8 nuevos), en Mexicali 4,245 (43 nuevos), Ensenada 521 (16 nuevos), Tecate 206, Rosarito 67, San Quintin 109 (1 nuevo), San Felipe 60 (8 nuevos).

Se confirman 1,642 muertes por coronavirus en Baja California: 772 en Tijuana (10 nuevas), 717 en Mexicali (13 nuevas), Ensenada 75 (1 nueva), Tecate 60, Rosarito 10, SQ 7 y SF 1.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 8,043 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

20 de junio: Tijuana tiene 70 casos activos, Mexicali 506, Ensenada 90, S.Q 39, S.F. 29, Tecate 4 y Rosarito 0.

Las autoridades de salud confirmaron 215 nuevos casos, elevando el número de contagios a 7,696* en la plataforma SISVER. En Tijuana son 2,556 (15 nuevos), en Mexicali 4,202 (160 nuevos), Ensenada 505 (30 nuevos), Tecate 206 (2 nuevos), Rosarito 67, San Quintin 108 (6 nuevo), San Felipe 52 (2 nuevos).

Se confirman 1,618 muertes por coronavirus en Baja California: 762 en Tijuana (4 nuevas), 704 en Mexicali (21 nuevas), Ensenada 74 (7 nueva), Tecate 60, Rosarito 10, SQ 7 y SF 1.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 8,043 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

19 de junio: Tijuana tiene 74 casos activos, Mexicali 468, Ensenada 75, S.Q 38, S.F. 31, Tecate 4 y Rosarito 0.

Las autoridades de salud confirmaron 201 nuevos casos, elevando el número de contagios a 7,481* en la plataforma SISVER. En Tijuana son 2,541 (50 nuevos), en Mexicali 4,042 (124 nuevos), Ensenada 475 (16 nuevos), Tecate 202 (2 nuevos), Rosarito 67, San Quintin 102 (1 nuevo), San Felipe 50 (8 nuevos).

Se confirman 1,586 muertes por coronavirus en Baja California: 749 en Tijuana (9 nuevas), 683 en Mexicali (5 nuevas), Ensenada 67 (1 nueva), Tecate 60 (1 nueva), Rosarito 10, SQ 7 y SF 1.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 7,886 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

18 de junio: Tijuana tiene 53 casos activos, Mexicali 444, Ensenada 57, S.Q 37, S.F. 24, Tecate 5 y Rosarito 0.

Las autoridades de salud confirmaron 70 nuevos casos, elevando el número de contagios a 7,280* en la plataforma SISVER. En Tijuana son 2,491 (10 nuevos), en Mexicali 3,918 (30 nuevos), Ensenada 459 (16 nuevos), Tecate 202 (2 nuevos), Rosarito 67, San Quintin 101 (8 nuevos), San Felipe 42 (4 nuevos).

Se confirman 1,569 muertes por coronavirus en Baja California: 749 en Tijuana (5 nuevas), 678 en Mexicali (5 nuevas), Ensenada 66 (tres nuevas), Tecate 59 (una nueva), Rosarito 10, SQ 6 y SF 1.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 7,748 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

17 de junio: Tijuana tiene 59 casos activos, Mexicali 433, Ensenada 57, S.Q 39, S.F. 31, Tecate 9 y Rosarito 0.

Las autoridades de salud confirmaron 111 nuevos casos, elevando el número de contagios a 7,210* en la plataforma SISVER. En Tijuana son 2,481 (5 nuevos), en Mexicali 3,888 (62 nuevos), Ensenada 443 (35 nuevos), Tecate 200, Rosarito 67, San Quintin 93 (9 nuevos), San Felipe 38.

Muertes: 744 en Tijuana (11 nuevas), 673 en Mexicali (9 nuevas), Ensenada 63 (tres nuevas), Tecate 58 (una nueva), Rosarito 10, SQ 6 y SF 1.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 7,559 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

16 de junio: Tijuana tiene 80 casos activos, Mexicali 474, Ensenada 52, S.Q 22, S.F. 31, Tecate 11 y Rosarito 1.

Las autoridades de salud confirmaron 169 nuevos casos, elevando el número de contagios a 7,099* en la plataforma SISVER. En Tijuana son 2,476, en Mexicali, 3,826, Ensenada 408, Tecate 200, Rosarito 67, San Quintin 84, San Felipe 38.

Muertes: 733 en Tijuana, 664 en Mexicali, Ensenada 60, Tecate 57, Rosarito 10, SQ 6 y SF 1.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 7,415 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

¿Por qué hay más muertos en Tijuana a pesar que Mexicali tiene más casos?

“ No todos los estados han experimentado la pesadilla de una curva de asenso, Mexicali tiene más casos confirmados, porque tiene más clínicas de fiebre, y en Tijuana no fue así. Tijuana está en un diferente momento epidemiológico, ya pasó, Tijuana ya va saliendo de la pandemia. Estamos a un paso de salir", dijo Pérez Rico quien resaltó que ahora es clave proteger a la ciudad de un posible rebrote.

" Espera un poco, el tiempo dará la razón. Muchos estados no han empezado esa curva en ascenso. El plan de estrategia de COVID, el gobernador lo autorizó desde enero y las estrategias vienen desplegadas ahí. No es una casualidad que nosotros no entramos en una crisis y que se nos cayeron los hospitales. No. Fue un trabajo arduo, noches de desvelo, a la fecha de los directores, médicos, enfermeras, el mismo gobernador, en cómo íbamos a hacer para que nuestro estado con la infraestructura de salud y el personal que teníamos, y el equipamiento que teníamos, diéramos una buena batalla. Y la evidencia de eso es que en Tijuana se ganó", finalizó Pérez Rico.

15 de junio: Tijuana disminuyó sus casos activos a 82, mientras Mexicali que se encontraba ahora en el sexto lugar de municipios a nivel nacional tenía 487 casos activos. Ensenada 48, Tecate 11, Rosarito 1, San Felipe 24 y San Quintin 32.

Las autoridades de salud confirmaron 47 casos nuevos, para un total de 6,930* casos acumulados tras realizar 12,050muestras: 2,456 en Tijuana, 3,700 en Mexicali, 389 en Ensenada, 196 en Tecate, 67 en Rosarito, 84 en San Quintín, 38 en San Felipe.

1,507 personas han fallecido en Baja California (15.2 muertes diarias en promedio, siendo el 18 de mayo el día más letal): 726 en Tijuana, 647 en Mexicali, 60 en Ensenada, 57 en Tecate, 10 en Rosarito, 6 en San Quintín, 1 en San Felipe.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 7,290 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

14 de junio: Tijuana subió los casos activos a 92, mientras Mexicali que se encontraba ahora en el quinto lugar de municipios a nivel nacional tenía 487 casos activos. Ensenada 43, Tecate 11, Rosarito 1, San Felipe 24 y San Quintin 32.

Las autoridades de salud confirmaron 48 casos nuevos, para un total de 6,883* casos acumulados tras realizar 11,925 muestras: 2,451 en Tijuana, 3,665 en Mexicali, 389 en Ensenada, 195 en Tecate, 67 en Rosarito, 81 en San Quintín, 35 en San Felipe.

1,486 personas han fallecido en Baja California (15.2 muertes diarias en promedio): 720 en Tijuana, 638 en Mexicali, 58 en Ensenada, 55 en Tecate, 10 en Rosarito, 4 en San Quintín, 1 en San Felipe.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 7,200 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

13 de junio: Tijuana bajó los casos activos a 88, mientras Mexicali que se encontraba ahora en el quinto lugar de municipios a nivel nacional tenía 541 casos activos. Ensenada 50, Tecate 15, Rosarito 0, San Felipe 20 y San Quintin 24.

Las autoridades de salud confirmaron 131 casos nuevos, para un total de 6,835* casos acumulados tras realizar 11,697 muestras: 2,451 en Tijuana, 3,642 en Mexicali, 381 en Ensenada, 195 en Tecate, 67 en Rosarito, 68 en San Quintín, 31 en San Felipe.

1,461 personas han fallecido en Baja California (15.1 muertes diarias en promedio): 710 en Tijuana, 623 en Mexicali, 58 en Ensenada, 55 en Tecate, 10 en Rosarito, 4 en San Quintín, 1 en San Felipe.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 7,073 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

Cifra real podría estar disponible hasta fin de año

12 de junio: Tijuana subió los casos activos a 90, mientras Mexicali que se encontraba ahora en el quinto lugar de municipios a nivel nacional tenía 468 casos activos. Ensenada 38, Tecate 13, Rosarito 1, San Felipe 19 y San Quintin 37.

Las autoridades de salud confirmaron 158 casos nuevos, para un total de 6,704* casos acumulados tras realizar 11,390 muestras: 2,421 en Tijuana, 3,567 en Mexicali, 367 en Ensenada, 190 en Tecate, 66 en Rosarito, 63 en San Quintín, 30 en San Felipe.

1,425 personas han fallecido en Baja California ( 14.8 muertes diarias en promedio): 701 en Tijuana, 598 en Mexicali, 57 en Ensenada, 55 en Tecate, 9 en Rosarito, 4 en San Quintín, 1 en San Felipe.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 6,896 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

11 de junio: Tijuana bajó los casos activos a 70, mientras Mexicali que se encontraba ahora en el sexto lugar de municipios a nivel nacional tenía 447 casos activos. Ensenada 45, Tecate 9, Tosarito 1, San Felipe 14 y San Quintin 29.

Las autoridades de salud confirmaron 145 casos nuevos, para un total de 6,546* casos acumulados tras realizar 11,185 muestras: 2,392 en Tijuana, 3,454 en Mexicali, 359 en Ensenada, 188 en Tecate, 66 en Rosarito, 63 en San Quintín, 24 en San Felipe.

1,371 personas han fallecido en Baja California ( 14.4 muertes diarias en promedio): 682 en Tijuana, 567 en Mexicali, 56 en Ensenada, 52 en Tecate, 9 en Rosarito, 4 en San Quintín, 1 en San Felipe.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 6,786 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

10 de junio: Tijuana cuenta con 79 casos activos, mientras Mexicali se ocupa ahora en el quinto lugar de municipios a nivel nacional con más casos activos con 429. Ensenada 45, Tecate 9, Rosarito 2, San Felipe 12, San Quintín 29.

Las autoridades de salud confirmaron 127 casos nuevos de coronavirus en Baja California, trayendo el total de casos confirmados acumulados a 6,401* tras realizar 10,891 pruebas: 2,375 en Tijuana, 3,353 en Mexicali, 344 en Ensenada, 184 en Tecate, 66 en Rosarito, 58 en San Quintín, y 21 en San Felipe.

1,337 personas han fallecido en Baja California por el coronavirus (14.2 muertes diarias en promedio desde el inicio de la pandemia en la región): 677 en Tijuana, 539 en Mexicali, 55 en Ensenada, 52 en Tecate, 9 en Rosarito, 4 en San Quintín y 1 en San Felipe.

Han traído resultados de casos de hasta seis semanas atrás

9 de junio: Tijuana cuenta con 57 casos activos, mientras Mexicali se ocupa ahora en el sexto lugar de municipios a nivel nacional con más casos activos con 481. Ensenada 60, Tecate 9, Rosarito 2, San Felipe 6, San Quintín 29.

Las autoridades de salud confirmaron 80 casos nuevos de coronavirus en Baja California, trayendo el total de casos confirmados acumulados a 6,274* tras realizar 10,707 pruebas: 2,375 en Tijuana, 3,242 en Mexicali, 337 en Ensenada, 183 en Tecate, 66 en Rosarito, 55 en San Quintín, y 16 en San Felipe.

1,303 personas han fallecido en Baja California por el coronavirus (14.01 muertes diarias en promedio desde el inicio de la pandemia en la región): 668 en Tijuana, 515 en Mexicali, 54 en Ensenada, 52 en Tecate, 9 en Rosarito, 4 en San Quintín y 1 en San Felipe.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 6,519 (245) debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

8 de junio: Tijuana cuenta con 67 casos activos, mientras Mexicali se ocupa en el quinto lugar de municipios a nivel nacional con más casos activos con 521. Ensenada 44, Tecate 11, Rosarito 2, San Felipe 6, San Quintín 13.

Las autoridades de salud confirmaron 105 casos nuevos de coronavirus en Baja California, trayendo el total de casos confirmados acumulados a 6,194* tras realizar 10,612 pruebas: 2,365 en Tijuana, 3,183 en Mexicali, 347 en Ensenada, 184 en Tecate, 66 en Rosarito, 38 en San Quintín, y 16 en San Felipe.

1,271 personas han fallecido en Baja California por el coronavirus (13.8 muertes diarias desde el inicio de la pandemia en la región): 654 en Tijuana, 499 en Mexicali, 54 en Ensenada, 50 en Tecate, 9 en Rosarito, 4 en San Quintín y 1 en San Felipe.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 6,419 (225) debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

7 de junio: Tijuana cuenta con 69 casos activos, mientras Mexicali se ocupa en el quinto lugar de municipios a nivel nacional con más casos activos con 507. Ensenada 60, Tecate 9, Rosarito 2, San Felipe 5, San Quintín 9.

Las autoridades de salud confirmaron 132 casos nuevos de coronavirus en Baja California, trayendo el total de casos confirmados acumulados a 6,089* tras realizar 10,451 pruebas: 2,335 en Tijuana, 3,120 en Mexicali, 337 en Ensenada, 183 en Tecate, 66 en Rosarito, 33 en San Quintín, y 15 en San Felipe.

1,257 personas han fallecido en Baja California por el coronavirus (13.8 muertes diarias desde el inicio de la pandemia en la región): 643 en Tijuana, 497 en Mexicali, 53 en Ensenada, 50 en Tecate, 9 en Rosarito, 4 en San Quintín y 1 en San Felipe.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 6,289 (200) debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

Algunos casos de defunciones de pacientes con coronavirus tardaron en registrarse en las plataformas.

6 de junio: Tijuana cuenta con 76 casos activos, mientras Mexicali se ocupa en el séptimo lugar de municipios a nivel nacional con más casos activos con 487. Ensenada 60, Tecate 12, Rosarito 2, San Felipe 8, San Quintín 8.

Las autoridades de salud confirmaron 225 casos nuevos de coronavirus en Baja California, trayendo el total de casos confirmados acumulados a 5,957* tras realizar 10,197 pruebas: 2,276 en Tijuana, 3,079 en Mexicali, 312 en Ensenada, 180 en Tecate, 64 en Rosarito, 31 en San Quintín, y 15 en San Felipe.

1,252 personas han fallecido en Baja California por el coronavirus (13.9 muertes diarias desde el inicio de la pandemia en la región): 643 en Tijuana, 495 en Mexicali, 51 en Ensenada, 50 en Tecate, 9 en Rosarito, 3 en San Quintín y 1 en San Felipe.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 6,208 (251) debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

5 de junio: Tijuana cuenta con 84 casos activos, mientras Mexicali se ocupa en el séptimo lugar de municipios a nivel nacional con más casos activos con 450. Ensenada 63, Tecate 13, Rosarito 3, San Felipe 7, San Quintín 5.

Las autoridades de salud confirmaron 186 casos nuevos de coronavirus en Baja California, trayendo el total de casos confirmados acumulados a 5,732* tras realizar 9,628 pruebas: 2,259 en Tijuana, 2,884 en Mexicali, 305 en Ensenada, 178 en Tecate, 65 en Rosarito, 28 en San Quintín, y 13 en San Felipe.

1,139 personas han fallecido en Baja California por el coronavirus (12.8 muertes diarias desde el inicio de la pandemia en la región): 615 en Tijuana, 413 en Mexicali, 50 en Ensenada, 48 en Tecate, 9 en Rosarito, 3 en San Quintín y 1 en San Felipe.

"Quiero aclarar un punto, estos pacientes no fallecieron ayer, no fallecieron antier, es un proceso prácticamente de cuatro a seis semanas de un rezago de los sistemas de cómo se están actualizando", informó Alonso Pérez Rico, secretario de salud del estado el viernes.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 5,982 (250) debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

4 de junio: Tijuana cuenta con 78 casos activos, mientras Mexicali se ocupa en el quinto lugar de municipios a nivel nacional con más casos activos con 472.

Las autoridades de salud confirmaron 163 casos nuevos de coronavirus en Baja California, trayendo el total de casos confirmados acumulados a 5,546* tras realizar 9,628 pruebas: 2,226 en Tijuana, 2,742 en Mexicali, 298 en Ensenada, 174 en Tecate, 65 en Rosarito, 28 en San Quintín, y 13 en San Felipe.

1,015 personas han fallecido en Baja California por el coronavirus (10.8 muertes diarias desde el inicio de la pandemia en la región): 588 en Tijuana, 320 en Mexicali, 47 en Ensenada, 42 en Tecate, 9 en Rosarito, 3 en San Quintín y 1 en San Felipe.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 5,836 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

3 de junio: Tijuana cuenta con 92 casos activos, mientras Mexicali se ocupa en el cuarto municipio a nivel nacional con más casos activos con 441.

Las autoridades de salud confirmaron 162 casos nuevos de coronavirus en Baja California, trayendo el total de casos confirmados acumulados a 5,383* tras realizar 9,429 pruebas: 2,191 en Tijuana, 2,637 en Mexicali, 284 en Ensenada, 172 en Tecate, 63 en Rosarito, 26 en San Quintín, y 9 en San Felipe.

937 personas han fallecido en Baja California por el coronavirus (10.8 muertes diarias desde el inicio de la pandemia en la región): 574 en Tijuana, 257 en Mexicali, 47 en Ensenada, 46 en Tecate, 9 en Rosarito, 3 en San Quintín y 1 en San Felipe.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 5,702 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

2 de junio: Tijuana cuenta con 111 casos activos, mientras Mexicali se ocupa en el cuarto municipio a nivel nacional con más casos activos con 465.

"Muy Importante, el día de hoy, disminuimos en casos activos eso es muy bueno, no es para decir que ya se acabó la pandemia", dijo Pérez Rico

Las autoridades de salud confirmaron 109 casos nuevos de coronavirus en Baja California, trayendo el total de casos confirmados acumulados a 5,221* tras realizar 9,173 pruebas: 2,125 en Tijuana, 2,554 en Mexicali, 276 en Ensenada, 170 en Tecate, 62 en Rosarito, 26 en San Quintín, y 9 en San Felipe.

925 personas han fallecido en Baja California por el coronavirus (10.7 muertes diarias desde el inicio de la pandemia en la región): 572 en Tijuana, 248 en Mexicali, 46 en Ensenada, 46 en Tecate, 9 en Rosarito, 3 en San Quintín y 1 en San Felipe.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 5,555 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

1 de junio: Las autoridades de salud confirmaron 48 casos nuevos de coronavirus en Baja California, trayendo el total de casos confirmados acumulados a 5,112*: 2,105 en Tijuana, 2467 en Mexicali, 276 en Ensenada, 168 en Tecate, 61 en Rosarito, 26 en San Quintín, y 9 en San Felipe.

869 personas han fallecido en Baja California por el coronavirus (10.5 muertes diarias desde el inicio de la pandemia en la región): 553 en Tijuana, 245 en Mexicali, 46 en Ensenada, 39 en Tecate, 9 en Rosarito, 3 en San Quintín y 1 en San Felipe.

*El número real de casos confirmados hasta este día es de 5,435 debido a un retraso en el reporte de las pruebas positivas en las plataformas del IMSS, de acuerdo con el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

