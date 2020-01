Temblor de 3.6 sacude a Granada Hills

Un temblor de 3.6 sacudió el área de Granada Hills la noche del martes.

Más de 3,000 personas informaron sentir el temblor que ocurrió a las 11:41 p.m., según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Varias personas informaron haber sentido el temblor en Granada Hills y Los Ángeles, pero también se sintió tan lejos como Irvine.

Otras áreas donde se sintió el temblor incluyen San Fernando, Mission Hills, Newhall, Porter Ranch, North Hills, Northridge, Pacoima, Chatsworth, Van Nuys, Winnetka, Reseda, Encino, Sylmar, North Hollywood, Sherman Oaks, Santa Mónica y Pasadena, entre otros.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles se mantuvo en modo de emergencia por terremoto con “vehículos y helicópteros del departamento de bomberos patrullando nuestra jurisdicción de 470 millas cuadradas para identificar cualquier daño o necesidad de emergencia'', dijo Nicholas Prange del departamento.

“El LAFD concluyó el estudio sistemático de la ciudad de Los Ángeles por tierra y aire, a las 12:45 a.m., y se complace en informar que nuestro personal en la ciudad de Los Ángeles no observó daños importantes en la infraestructura, y que no ha habido pérdida de vidas o lesiones graves que podamos atribuir directamente al ... terremoto '', dijo Prange.

El departamento de bomberos ha reanudado las operaciones normales.

“Le pedimos que use (este) terremoto como recordatorio para estar preparado '', dijo Prange.

La policía de Los Ángeles tampoco informó sobre daños ni heridos.