Secretaría de Salud pide a mexicanos evitar viajes al extranjero por COVID-19

TIJUANA- La Secretaria de Salud de México, previno a todos los mexicanos para que eviten viajes internacionales no esenciales, esto porque según las autoridades, la posibilidad de enfermarse en uno de estos viajes es elevada, mientras eso sucede, el Aeropuerto Internacional de Tijuana recibe a casi 21,000 personas a diario, ciudadanos que viajan al centro del país o llegan de Estados Unidos.

Grandes cantidades de maletas se ven pasar por el aeropuerto, militares revisan los cuestionarios de COVID-19 y todos usan cubrebocas para salir por aire a Tijuana, a pesar de la advertencia del gobierno federal, pues dicen muchos que necesitan un respiro de está pandemia.

"Oh sí, sí, porque si no, nos vamos a volver locos", dijo Alma Fiscareño, residente de Los Ángeles en el Aeropuerto internacional de Tijuana.

Sin embargo, las cifras de viajeros han incrementado en Tijuana.

"Podríamos decir con muy poco margen de error que ya estamos operando que igual que en el pasado, antes de la pandemia", dijo Eduardo González, administrador del Aeropuerto Internacional de Tijuana.

Un virus al que otros, que apenas subirán al avión, dicen les pone nerviosos ante la advertencia, pero Guadalupe asegura que la visita a su nieto la siente como esencial

"Pues yo digo que, pues no, no sé, estoy confundida yo la verdad, no sé, no sé, pero voy contenta porque lo voy a ver", dijo Guadalupe Izquierdo, quien llegó a Tijuana desde Santa Ana, California.

Pues la pandemia permanece y las autoridades han pedido a los ciudadanos que no viajen con propósitos no esenciales.

"¿Es importante ir a Estados Unidos para comprar ropa?, yo no lo considero muy importante", señaló el secretario de salud en Baja California, Alonso Pérez.

Estados Unidos, país del que llega el 25% de los viajeros que vuelan desde el aeropuerto de Tijuana, es uno de los países que más casos registra en el continente americano.

"A qué país no ve usted, no recomienda que viaje, a todos los que decimos en la mañana, India, Estados Unidos, Brasil, la gran mayoría de los países europeos", agregó Alonso Pérez, secretario de salud en Baja California.

Lo que ha generado que los protocolos de cuidado aumenten en el aeropuerto, con acrílicos, gel antibacterial en cada esquina y sillas que mantienen alejados a los pasajeros.

"Barreras físicas en todos los mostradores para separar la relación que se da en unos segundos, pero a final de cuentas entre pasajeros y empleado", dijo González.

Una necesidad ante la alerta y al número de personas que hoy aseguran necesita tomar un avión

"Regresamos a todos los destinos de Tijuana se operan 36 aeropuertos en todo el país", dijo González.

Para Alma Fiscareño, una residente de California, el riesgo existe, sin importar el sitio. "Es peligroso, peligroso es en todo el mundo viajar pero gracias a dios ahorita estamos todos bien".

Las autoridades del Aeropuerto Internacional de Tijuana, agregaron que ya mantienen a médicos en el sitio las 24 horas, pues al momento la ocupación del aeropuerto es del 85% y se estima que en las siguientes semanas no haga más que subir hasta probablemente llegar a un 100% en el mes de diciembre.