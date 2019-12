Se esperan miles en Grand Park para recibir el Año Nuevo

Se espera que decenas de miles de personas desciendan al centro de Los Ángeles el martes por la noche para la séptima fiesta anual de fin de año en Grand Park, pero se planean una variedad de eventos en toda el área para darle la bienvenida al 2020.

The Grand Park + The Music Center N.Y.E.L.A. se llevará a cabo en un área de siete cuadras que se extiende desde el Ayuntamiento hasta el renovado Music Center Plaza. Se espera que asistan más de 50,000 personas, según los organizadores del evento.

El evento, donde el alcohol será prohibido, tendrá el tema "¿Quién es L.A. 2020?" Y presentará "imágenes alegres e intemporales de la hermosa comunidad angelina".

Se ofrecerán dos etapas de entretenimiento. La Etapa de cuenta regresiva, ubicada frente al Ayuntamiento, estará encabezada por Pan Afrikan Peoples Arkestra, con sede en Leimert Park. También actuarán DJ Pauli The PSM, Banda Las Angelinas y Thee Sinseers. El escenario Get Down entre Grand Avenue y Hill Street contará con Cherry Poppin y Gasolina.

Se espera que más de 40 camiones de comida estén disponibles, ofreciendo una variedad multicultural que representan a las comunidades de Los Ángeles.

También habrá una cuenta regresiva animada en 3-D a la medianoche, salpicada de fuegos artificiales. La admisión es gratis.

El Queen Mary en Long Beach llevará a cabo su fiesta anual de Nochevieja a bordo, con fiestas en los diversos salones de baile del barco, una variedad de espectáculos musicales y un espectáculo de fuegos artificiales.

Los boletos se pueden comprar en queenmary.com, con una entrada general que cuesta $ 120.

¡West Hollywood será el anfitrión del #BOOM! Evento 2020, anunciado como el principal evento de fin de año, libre de alcohol y drogas. El evento gratuito tiene como objetivo proporcionar "un ambiente seguro y saludable para las personas que eligen no estar cerca de las drogas o el alcohol en la víspera de Año Nuevo".

El evento contará con estaciones de fotos, baile, comida, pintura corporal y un escaparate de disfraces.

La fiesta se realizará a partir de las 8 p.m. hasta la 1 a.m. en el West Hollywood Park Auditorium, 647 N. San Vicente Blvd.