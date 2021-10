Sale de prisión maestra embarazada acusada de tener relaciones con un menor

Una maestra de Miami-Dade fue liberada de la cárcel el sábado después de ser arrestada por presuntamente llevar un arma a la escuela, mientras se le señala también de supuestamente tener una relación inapropiada con un niño de 15 años, dijeron las autoridades.

La docente Heiry Calvi, de 41 años, que ha estado por más de dos décadas en el sistema escolar de Miami-Dade, salió bajo fianza y sin decir un solo comentario de la cárcel TGK, a donde fue llevada tras acusaciones de sostener una relación de naturaleza sexual con un menor.

Tras pagar su fianza y acompañada de familiares que intentaban evadir las preguntas, la mujer se marchó de la cárcel cubriéndose la cabeza con una manta.

La mujer en avanzado estado de embarazo, y que enfrenta además cargos por posesión de arma de fuego en un plantel, es profesora de un colegio en Doral.

"Yo creo que tiene cerca de ocho meses, algo así por el estilo. En cuanto a quién es el padre del niño, eso es un asunto privado, lo cual esta señora tiene que lidiar con eso", dijo Rey Valdés, portavoz de la policía de Doral.

Según las autoridades, la maestra de la escuela primaria e intermedia John I. Smith, fue arrestada por posesión de arma de fuego en un plantel por la policía escolar, pero luego el caso pasó a la policía de Doral, ya que está bajo investigación desde marzo, por supuestamente tener relaciones inapropiadas con un menor de 15 años.

Calvi enfrenta cargos de conducta lasciva, transmisión electrónica de información dañina a un menor y uso ilegal de un dispositivo de comunicación.

Se desempeñaba como profesora en la Escuela John I Smith, de Doral, que incluye de Kinder a octavo grado. Anteriormente había sido maestra de la presunta víctima, ahora un adolescente de 15 años, cuando él estudiaba en los grados intermedios de esa escuela.

El estudiante ya había pasado a la Escuela Secundaria J.C Bermúdez, la cual comparte instalaciones con la John Smith, y la profesora asistía a la casa del adolescente como tutora privada y en ese contexto se habría producido una relación inapropiada.

Según la policía, los compañeros de clase del menor alertaron sobre lo que estaba ocurriendo. "Él estaba enseñando videos y fotos con la maestra a sus compañeros de clase y nosotros pudimos obtener permiso del dueño del teléfono, que es la madre del muchacho, para hacer un download del contenido de ese teléfono”, explican las autoridades.

"El niño, cuando le entrevistamos, dice que no, que él no es víctima. El niega haber sido violado. Pero una de las cosas importantes que quiero señalar es que de acuerdo con la ley de la Florida, él no tiene la edad para ofrecer consentimiento", dijo Valdés.

Sería el tercer arresto de un maestro esta semana en Miami Dade, por lo que padres de familia de la escuela John I. Smith, K-8 donde trabajaba la maestra creen que es necesario reforzar la regulación de los docentes.

Ivis Prieto, madre de familia, dice: “Dónde es que está fallando el sistema de educación que siguen ocurriendo casos así, ya este es el tercero, esta vez nos toca más cerca (...) es la casa, porque tenemos a nuestros hijos acá, tiene que haber algo que ellos hagan”.

Mientras Aida Charitin, asegura: “Necesitamos personas responsables, porque el futuro de nuestros hijos está en manos de esa maestra o ese profesor”.

Una portavoz del distrito escolar de Miami-Dade comunicó que Calvi no ha estado en la escuela desde marzo, cuando surgieron las alegaciones. Y que supuestamente los incidentes no ocurrieron en el plantel. Además, fue reasignada a otra localidad que no es una escuela. Un alumno dijo que era maestra de matemáticas.

El distrito confirmó que Calvi ha trabajado con el sistema escolar desde el 2001 y no tiene antecedentes disciplinarios. Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade están perturbadas por el arresto que involucra el comportamiento inapropiado de una empleada.

El Distrito comenzará los procedimientos de despido y se evitará que la persona acceda a empleo en el futuro con este sistema escolar. Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade continuarán revisando las capacitaciones de sus empleados para garantizar las expectativas profesionales del Distrito y su obligación ética de proteger a los niños.