Rebotó el Money Order para su trámite migratorio poniendo en peligro su caso

Una mujer asegura que envió un pago para sus trámites migratorios pero pronto se dio cuenta que el Money Order había rebotado.

La familia Martínez se llevó tremendo susto cuando en vez de recibir una carta con instrucciones para el siguiente paso de su trámite migratorio, les llego una carta diciendo que había problemas con su pago.

Después de vivir 30 años en Estados Unidos, Santiago Martínez, quien vino de El Salvador, se convirtió en ciudadano americano.

"Estar uno ya legal aquí es lo mejor que puede haber, ya no anda con miedo uno y anda libre”, dijo Santiago Martínez, quien llamó a Telemundo 52 Responde.

Tras él obtener la regularización, empezaron el trámite para su esposa María.

"El caso fue enviado gracias a Dios, ya inmigración lo recibió y ya recibimos las cartas de que el caso está en proceso", agregó Martínez.

Para pagar el trámite, los Martínez compraron tres Money Orders: uno por $1,000, otro por $535 y otro por $225, pero se llevaron tremendo susto cuando inmigración les regresó la solicitud porque uno de los cheques había rebotado.

"Dijeron que no tenía suficientes fondos el banco para pagarles", señaló Martínez.

La pareja fue de inmediato a reclamar a la tienda donde compraron el giro electrónico, donde les dijeron que se tenían que comunicar directamente con Western Union.

"[Western Union] me dice que no, que ese número no aparecía en el sistema”, dijo Martínez.

Después de este encuentro, los Martínez se comunicaron con Telemundo 52 Responde que contactó a Western Union, compañía que aclaró que el cheque, no lo habían procesado ellos, sino que el banco PLS Financial Services.

Telemundo 52 Responde contacto a PLS Financial Services, y rápidamente le dieron a los Martínez un reembolso completo de $1000, añadiendo que

"nos complace haber resuelto el problema de nuestro cliente" y puntualizaron que "en PLS creemos en proveer a nuestros clientes con valor, servicio y respeto".

Ya con su reembolso en mano, los Martínez continuaron exitosamente, con el proceso migratorio.

Telemundo 52 Responde advierte de la importancia de revisar sus documentos con detenimiento. En este caso los Martínez estaban solicitando respuesta a la compañía equivocada.