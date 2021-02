TIJUANA - Los oficiales de policía en Tijuana realizaron una protesta en una ciudad donde en menos de dos meses ya se contabilizan 254 homicidios; entre pancartas y firmas, solicitaron mejores salarios, seguros de vida y jubilación

En las inmediaciones del monumento al policía de la explanada de palacio municipal en Tijuana, los letreros con imágenes de agentes caídos, uniformes, oficiales en bastón, sillas de ruedas y reclamos de cientos de policías y sus familias, eran la imagen principal de la zona

“Que se acerquen a nosotros, realmente nos hace falta el apoyo”, dijo Guadalupe García, viuda de un agente en Tijuana desde el pasado cuatro de enero del 2020.

En el sitio también había una fila de oficiales que llegaba hasta un punto a firmar con su nombre y número de empleado una solicitud de apoyo a la nueva alcaldesa de Tijuana por mejores oportunidades.

MARINEE ZAVALA

Pues los problemas son diversos, desde viudas de oficiales que se quedaron sin el pilar de su hogar, ni seguro.

"Dicen que no fue en cumplimiento del deber, claro que fue en cumplimiento del deber, porque si a él no lo hubieran golpeado, no hubiera ido a ISSSTECALI y no se hubiera contagiado y sobre todo no estuviera muerto, él estaría aquí con nosotros ¡Y no esta!", señaló Guadalupe García, quien se quedó viuda luego que su esposo contrajera COVID-19.

Hasta oficiales que han dado su vida por la profesión como Juan Cazares, quien desde los 17 años, labora a expensas de los riesgos y ahora la pandemia, hoy solo pide a las autoridades, le permitan jubilarse de forma digna.

"Sobrevivimos entonces arriesgarnos ahora en la actualidad como dice mi familia que nos vayan a pegar un balazo ahora de viejos, no hay necesidad, mejor si nos pueden apoyar, la secretaría, el palacio municipal que nos jubilen, ya para irnos a descansar no, ya entregamos de corazón lo que teníamos que entregar", aseguró Cazares.

MARINEE ZAVALA

Los comités de seguridad dicen, esta falta de prestaciones a los oficiales, se refleja en las calles y cada muerte violenta.

“Es una policía que, pues cumple con su trabajo de estar ahí presente, pero no va más allá, porqué, ¿Porque voy a arriesgar mi vida por unos cuantos pesos?”, dijo Genaro de la Torre, presidente del comité ciudadano de seguridad pública en Tijuana

Oficiales que ganan hasta $7,000 pesos cada 15 días y no les alcanza. TELEMUNDO 20, le preguntó a Pedro Cruz, secretario de seguridad pública en Tijuana, si iba a subir los sueldos a los oficiales o les daría un seguro a las 19 viudas de COVID-19 durante la pandemia y esto respondió:

"Ninguna aseguradora les da por el riesgo que tienen, entonces es probable, no lo sé, que podamos hacer una negociación con una empresa que nos cobre una prima un poquito más alta pero para que si muere un policía la señora quede cubierta".

Y aunque no aclaró si subirá o no los sueldos, lo que sí dejó claro es que hay corrupción.

"Videos de compañeros haciendo mal uso de las patrullas y los dignísimos uniformes sacándoles unos dólares a unos turistas que cruzaron por ahí, están grabados, ya analicé", agregó Cruz.

Mientras tanto los oficiales y sus familias, esperan que esta manifestación y firma de todos, sirva para hacer un cambio y salir a hacer su trabajo con pasión y mejores prestaciones.

"No por un arrocito prieto todos vamos a pagarla, la verdad algunos entregamos de corazón todo lo que viene siendo el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho por la comunidad”, aseguró Cazares.

En Tijuana, la última estadística del número de oficiales en la ciudad es de 2,453 para cerca de tres millones de personas; ante las quejas, la secretaría de seguridad pública agregó que revisará las peticiones para buscar un mejor presupuesto y prestaciones a los agentes.