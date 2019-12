Hombre celebrará navidad en familia tras cancelación de deportación

Un hombre que estaba al borde de la deportación podrá respirar más tranquilo durante estas fiestas de fin de año después que la orden en su contra fuera cancelada.

Mientras Gualterio Santos y su esposa decoran el árbol y colocan su nacimiento a pocos días de que llegue la navidad, se ponen a pensar en qué diferente es este año a los anteriores. Esta vez hay razón para estar felices y contentos.

“Gracias a Dios ya han cancelado mi orden de deportación, y el año pasado y antepasado la verdad eran unos días muy difíciles para mí”, dijo Santos.

En octubre del año 2017 Santos fue detenido por agentes de ICE, y fue llevado a un centro de detención para ser deportado. Sin embargo la pronta movilización de algunas figuras políticas y líderes comunitarios lograron que Santos saliera y siguiera su proceso de inmigración estando en libertad.

Pero aún así a pesar de que estaba con su familia y en su trabajo, las dos pasadas navidades fueron con miedo y frustración, asegura Santos.

“Pues nada más estar pensando que en cualquier momento podrían tocar la puerta y venir a arrestarme y sacarme”, él dijo.

Después de la cancelación de la deportación, mencionó que fue un gran alivio no tener que pensar en la separación, y cree que el buen comportamiento ayudó mucho para este caso.

“Siempre me he portado bien en este gran país, siempre he trabajado duro, y yo creí que sí iba a poder y al parecer Dios me está correspondiendo con su ayuda”, comentó Santos.

Estás fiestas que están a la vuelta de la esquina nos comentaban serán para reír, para disfrutar, para llorar tal vez pero de alegría.

“Ya no me siento sola, y mi esposo está aquí conmigo. Mis hijos están felices, están muy bien en la escuela, y para mi eso es lo más hermoso que puedo recibir en esta navidad”, dijo Sebastiana Morales, esposa de Santos.

Esta navidad la celebración dicen será en grande, habrá mucha comida, y familiares que viven en distintos lugares en los Estados Unidos vendrán a su casa, con el sólo propósito de dar gracias por la dicha de estar siempre juntos.

Santos dice que es comerciante y da empleo a casi una veintena de personas. Él comentó que siempre ha sido respetuoso de las leyes de este país y lo seguirá siendo ya que su más grande deseo es que algún día pueda arreglar su situación migratoria.