Funerarias en Tijuana aumentan precios por servicio de cremación a víctimas mortales del COVID-19

TIJUANA- Familiares de víctimas mortales del COVID-19 en Tijuana sufren para encontrar servicios fúnebres económicos. Además de esperar por semanas la cremación de su ser querido tras fallecer debido al coronavirus.

Según el Ayuntamiento de Tijuana, sólo operan seis crematorios en la ciudad. Y según las autoridades locales, se realizará operativos junto a la procuraduría federal del consumidor (Profeco), luego de detectar altos costos para realizar el servicio.

“Es inhumano que estén incrementando los precios en este momento porque no están siendo solidarios con el pueblo tijuanense con el pueblo de Baja California”, dijo el alcalde de Tijuana, Arturo González.

Hechos que desmintieron quienes se dedican a cremar cuerpos como Jaime Rodríguez, en el panteón jardín en Tijuana.

“Por lo menos aquí en esta empresa no se están aprovechando de eso, no subieron costos de nada más que en los casos de COVID, pero pues por el equipo que se tuvo que comprar y no fue algo muy descabellado lo que se subió”, señaló Rodríguez, administrador del crematorio en Tijuana.

Rodríguez aseguró que los incrementos eran necesarios y mostró con facturas la diferencia entre un cuerpo que se crema con coronavirus que alcanza los 4 mil pesos por persona, hasta 2 mil 700 pesos para una persona que falleció por otra causas.

Las modificaciones en cuanto a trajes de protección para el personal, y equipo de limpieza han modificado las formas en que procesan los cuerpos de las víctimas con coronavirus, según los crematorios.

“Lo cierro y ya le pongo bastante cloro, con agua rociado ahí”, describió Santos Rodríguez, quien se dedica a la cremación de cuerpos en Tijuana.

A los precios se suma la falta de espacios para dar el servicio, lo que ha generado que algunas funerarias busquen el servicio en otras ciudades o en el caso de Iván Abasolo, director funerario en Tijuana, se tenga un retraso en el manejo de los cuerpos.

“En lo personal nos ha tocado una espera de una semana, pero ahorita hay una proyección tentativa que hasta el seis de mayo donde nosotros cremamos pueda haber agenda libre”, aseguró Abasolo.

En Tijuana, el precio final para una familia que busca despedir a su familiar con el apoyo de una funerarias oscila en los 9 mil pesos para personas sin coronavirus, y 25 mil pesos para quienes dieron positivo a la enfermedad y perdieron la vida, por lo que revisar con cuidado la funeraria donde se realizará el servicio.

“Yo los invitaría a que buscaran una funeraria media donde el servicio se le acomode a sus ingresos”, aseguró Abasolo.

El delegado federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe informó este martes por la tarde, por medio de un comunicado, que una funeraria fue clausurada en Tijuana, la cual presta servicios de cremación y velación tras un operativo en conjunto de los tres niveles de gobierno.

Según las autoridades, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Salud, Cofepris, Protección Civil, y la Dirección de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Tijuana, encontraron una serie de supuestas irregularidades en Funerales San Gabriel, en la colonia Álamos.

“Hemos recibido denuncias de muchas familias que les han elevado los precios hasta más de 50 mil pesos, asustándolos que, por motivo de la pandemia, se les tienen que incrementar los precios, medrando así con el dolor de los familiares que tienen la urgencia de cremar los cuerpos Covid-19”, dijo Ruiz Uribe por medio del comunicado.

