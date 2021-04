“Se ensañaron con él y me lo dejaron tirado”: asesinan a niño de 13 años que salió a jugar a un parque

BAJA CALIFORNIA – Las autoridades de Baja California creen que Brayan Efrén conocía muy bien a su agresor y que habría llegado al sito donde lo mataron por su propia cuenta, informó el miércoles Hiram Sánchez Zamora fiscal central estatal durante una conferencia de actualización sobre el caso que ha conmocionado a la comunidad de Playas de Rosarito.

Según Sánchez Zamora, el niño salió de su domicilio el domingo 25 de abril después de pedirle permiso a su abuela de ir al parque con unos primas, sin embargo, el menor fue con una persona a "hacer un recorrido por las calles cercanas a su domicilio".

"Nos queda claro que fue privado de la vida por una persona a la que él conoce, cercana en su entorno", dijo Sánchez Zamora, quien después aclaró que se trataba de un adulto familiar del menor con el que tenía un historial de violencia doméstica.

De acuerdo con la fiscalía, Brayan fue golpeado con una piedra siete veces y además presentaba "cinco heridas punzocortantes". Las autoridades dijeron que en varios videos del área pudieron identificar al presunto agresor, por lo que se les otorgó una orden de cateo.

En el sitio se detuvo a una persona con narcóticos, dijo Sánchez Zamora.

"Se encontró en este cateo a una persona en posesión de narcóticos y fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo'', aseguró Sánchez quien también dijo que se recopilaron diversos indicios que ya son investigados por la Fiscalía General de Baja California (FGE).

Sobre el móvil del crimen, el fiscal dijo que se debía a una problemática familiar que fue escalando pero no aclaró de quien se trataba y dijo que por el momento esta era la única línea de investigación que se perseguía por las autoridades.

TELEMUNDO 20 habló con los familiares el martes sobre el desgarrador suceso. Según la familia, el papá y la tía de Brayan encontraron su cuerpo alrededor de las 6 a.m. del lunes.

“Se ensañaron con él, y me lo dejaron ahí tirado en el arroyo Huahuatay”, relató Laura Adayne, madre de Brayan.

Su abuela quien asegura que fue la última en verlo con vida dijo que le había pedido permiso para ir a jugar con sus primos.

"Me dijo regreso 8, 8:30 Lola. No me tardo y yo lo voltee a ver y le dije 'sí hijo, ve', cuídate mi niño'", recordó Gloria Domínguez.

Brayan practicaba karate, dijo su madre desde el cuarto de su hijo donde todavía se veía el traje de karate, entre sus libros, computadora y sus juegos.

"Se sentía importante porque el ya le ayudaba al instructor, entonces era como su brazo derecho y el se sentía feliz", dijo Domínguez.

La familia de Brayan ha vivido por 34 años en la zona aledaña al arroyo Huahuatay, aseguran que jamás sintieron peligro hasta que esto sucedió.

Según Arturo Quintana, un trabajador frente al parque frente a la casa de Brayan, cuando cae la noche, no es muy seguro: "Cuando yo me voy en las tardecitas pura gente malviviente que anda aquí en el arroyo nomás".

"Yo quiero que agarren a esos asesinos, no es justo lo que le hicieron a mi nieto, era un niño maravilloso de verdad no se metía con nadie, solo aquí con mi hija, con sus primitos", dijo Domínguez.