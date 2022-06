Expertos de inmigración explican lo que deben hacer los jóvenes de DACA

El programa de DACA nació en el año 2012 como respuesta provisional a la incapacidad del congreso de Estados Unidos para dar una solución permanente a estos jóvenes que se les conoce como la mejor cara de la inmigración indocumentada.

En medio de marchas y manifestaciones, el programa de Acción Diferida conocido como DACA cumplió hoy 10 años desde su implementación, pero mientras miles de beneficiados mantienen la ilusión de una solución migratoria permanente, otros jóvenes que quedaron fuera, quisieran por lo menos obtener ese amparo temporal.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El programa de DACA nació en el año 2012 como respuesta provisional a la incapacidad del congreso de Estados Unidos para dar una solución permanente a estos jóvenes que se les conoce como la mejor cara de la inmigración indocumentada.

En el décimo aniversario de DACA un grupo de soñadores llegaron hasta la oficina del congresista republicano, Ken Calvert en Corona, con una petición a exigir una legalización migratoria permanente para miles de jóvenes protegidos bajo el programa de Acción Diferida.

“[Estamos] demandando que apoye la reforma migratoria para todos los Dreamers y recipientes de DACA, pero también para la comunidad indocumentada total”, dijo Alan Cargas, activista comunitario y recipiente de DACA. Pero en el 2017, por orden de la Administración Trump, el programa de DACA dejó de proteger la deportación y otorgar nuevos permisos de trabajo renovables cada dos años a jóvenes soñadores como Dayanira Nolazco que llegaron al país de forma irregular siendo niños.

“Cuando me negaron mis recipientes para agarrar las huellas, todo quedó en pausa, ya después, no se resolvió nada”, dijo Nolazco, quien le negaron su solicitud de DACA.

Según el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, más de 600 mil soñadores estaban protegidos por DACA hasta diciembre del año pasado, y unos 400 mil aún califican para el programa. “Ha sido muy difícil tener las mismas oportunidades que otros, hay muchas becas que no he podido obtener porque no tengo DACA”, contó Nolazco.

Expertos en inmigración recomiendan a jóvenes como Dayanira tener pruebas y documentos listos en caso de que se aceptan nuevas solicitudes de DACA bajo una nueva legislación u orden ejecutiva.

"Pruebas de que llegaron aquí a los 15 años o antes, que están en la escuela o que se han graduado de la preparatoria, que tienen buena conducta, sus documentos de identidad”, dijo la abogada de inmigración, Alma Rosa Nieto. Quienes están amparados por la Acción Diferida se les recomienda mantener la buena conducta y solicitar un permiso especial, si necesitan salir del país por trabajo o una emergencia familiar.

“Para salir del país no es solo tener DACA, pero también tienen que tener un permiso especial adicional al DACA y se llama Advance Parole”, agregó la abogada. Otra de las dificultades de algunos soñadores es renovar sus permisos de trabajo. El trámite puede tener un costo de miles de dólares, por eso, un grupo de estudiantes graduados en leyes de la Universidad de Harvard ofrece el trámite sin ningún costo.



Para obtener esta información entre a immigrationhelp.org “Ayudamos a individuos por todo el país y es muy fácil encontrar nuestra ayuda, solo tienen que visitar nuestro sitio web immigrationhelp.org y allí ingresar su información”, dijo Fernando Urbina, encargado de personal de immigrationhelp.org

La organización FWD estima que unos 75 mil estudiantes indocumentados, de los posibles graduados de preparatoria este año en el país, son elegibles para DACA por haber llegado después de la fecha límite, pero el fallo judicial del 2017 se los impide.