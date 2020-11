Exigen cuerpo de niña encontrada en hielera para darle digna sepultura

TIJUANA- El cadáver de una niña de entre 5 y 10 años, permanece en el servicio médico forense desde hace más de dos meses. La menor, que no ha sido reclamada por sus familiares, fue encontrada dentro de una hielera en la colonia “El Pípila” al este de Tijuana, hoy los vecinos de esa colonia y madres de familia llegaron a pedir a las autoridades una digna sepultura.

“La niña descanse en paz, se le haga una misa y que ya su alma descanse porque, no sabemos que tanto sufrió”, dijo Jessica García, madre de familia en Tijuana.

Madres de familia llegaron a exigir a las autoridades con niños en brazos, a los costados y documentos en mano su principal preocupación, dijeron era que el cadáver de la niña no fuera a una fosa común.

“El cuerpecito para darle una santa sepultura como se merece y no como un animalito”, señaló Gloria Rojas, ciudadana en Tijuana.

TELEMUNDO 20 preguntó al servicio médico forense si ¿Es posible que un ciudadano cualquiera reclame un cuerpo ajeno a su familia cercana? tal como sucede con esta niña.

“Sí ha pasado en otras ocasiones, pero es totalmente facultad del ministerio público que autorice que pueda hacer el trámite algún vecino, algún conocido, una persona interesada”, informó César Raúl González, coordinador estatal del servicio médico forense (SEMEFO).

El protocolo marca que, si después de 15 días la familia no reclama el cuerpo, otra persona lo puede hacer; siempre y cuando sea autorizada por la fiscalía, lo que hoy sucede con el caso de esta pequeña, pues hasta este 19 de noviembre en Tijuana, llegan a SEMEFO un promedio de 15 a 17 cuerpos por día, existe un espacio para 270 cuerpos y hasta este jueves, existen cerca de 240 cuerpos que esperan ser reclamados.

Muertes que a los vecinos hoy les resultan escalofriantes.

“La verdad me da miedo hasta voltear porque ya no se sabe si una bolsa negra puede traer restos humanos o algo, ósea ya no se sabe si puedes pasar cerca de una bolsita sin toparse una sorpresa”, dijo Estefanía Torres, madre de familia en Tijuana.

Las autoridades aseguraron que casos como este se presentaban más en Mexicali y con adultos mayores.

“Vienen o del sur o de otras partes de la república u otros países y los vecinos o los patrones para la gente que estaban trabajando, deciden hacer el trámite”, agregó César Raúl González, coordinador de SEMEFO.

Mientras los tijuanenses, parte del grupo en redes sociales que se hace llamar “Ayuda para niña de la hielera del Pípila” buscan designar un nombre para la pequeña, también esperan los resultados de su solicitud al gobernador y el alcalde, quien dijo iba a presionar a la fiscalía.

“Vamos a intervenir en la fiscalía porque la fiscalía parece que les negó poder entregar el cuerpo para darle sepultura, vamos a estar atentos que lo hagan”, agregó el alcalde de Tijuana, Arturo González.

SEMEFO Confirmó que las causas de muerte de la menor eran naturales y no era víctima de un homicidio a pesar de la forma en que fue localizada, dijeron que el cuerpo con más antigüedad que mantenían en sus instalaciones data del año 2017 por la falta de autorización de la fiscalía para llevarse a una fosa común.

La fiscalía dijo a TELEMUNDO 20, que es tardada la autorización de entrega de este tipo de cuerpos, debido a que los solicitantes no son familiares y las investigaciones que se realizan.

Este jueves, los vecinos agregaron que el estado de Baja California, les adelantó que en un lapso de cinco días ellos podrían recibir la autorización para disponer del cuerpo de la pequeña, esto siempre y cuando la fiscalía autorice su liberación y los ciudadanos lleguen con el servicio de funeraria para el traslado del cadáver de la pequeña.