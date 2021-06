EEUU incluye a Baja California en alerta de viaje

TIJUANA - Autoridades de Estados Unidos actualizaron la alerta de viaje para distintos países entre ellos México. Temas como el secuestro, los homicidios y el COVID-19 lo colocan en un nivel de riesgo número 3, de 4, donde piden a los ciudadanos reconsiderar su viaje.

Baja California pasa a nivel tres en donde las autoridades estadounidenses recomiendan reconsiderar su viaje algo que impactará directamente al turismo de la región.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Pues atemorizan mucho a la gente, pero pues uno ve y dice ay no me da miedo no voy, pero la cosa no es tan grave pues”, reconoce María López, residente de San Fernando quien se encuentra de visita en Tijuana.

Junto con Jesús López, María disfrutaba del día en la Avenida Revolución, matando la sed y dejando a un lado la alerta emitida por el gobierno de EEUU a sus ciudadanos para que piensen dos veces antes de viajar a esta Entidad.

"Vemos bien la situación aquí. Venimos pacíficamente, no somos narcos ni nada de eso pues venimos agusto”, dice Jesús López.

Este formulario es para personas que tienen planes de viajar al interior de Estados Unidos y se puede completar hasta siete días antes de la fecha de viaje para expeditar el proceso.

Según Juan Manuel Hernadez Niebla, presidente Consejo Ciudadano de Seguridad Pública: "El americano que conoce Tijuana o que conoce Baja California no le tiene miedo porque sabe cómo transitar y donde transitar, pero existe una inmensa mayoría de americanos que no están familiarizados y para ellos la zona es una zona roja con alta incidencia delictiva donde inclusive les da el temor cruzar”.

Estados Unidos nuevamente una alerta de viaje para nuestro país en nivel naranja, donde pide a los ciudadanos reconsiderar su viaje por los altos índices de violencia, homicidios y secuestro... sin embargo este delito ha tenido una disminución del 29 por ciento respecto al año anterior.

Las autoridades de Quintana Roo aseguran que se tomaron las medidas necesarias para permitir el arribo del primer crucero a la isla de Cozumel, tras el cierre por la pandemia.

"No entendemos porque el gobierno de Estados Unidos está emitiendo la alerta relacionada a ese tema. Lo que se ha crecido es la extorsión traemos un 29% de incremento en las extorsiones denunciadas del año pasado a este año y el tema de los homicidios que estamos 14% arriba de lo que estábamos el año pasado”, dice Hernandez Niebla.

A pesar de esta alerta a los comerciantes principalmente aquí en la avenida revolución mantienen una expectativa alta en torno a la próxima temporada de verano que arranque el 4 de julio una recuperación económica estimada de hasta un 45% en Tijuana.