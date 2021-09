Informe de DHS concluye: monitoreo inapropiado a ciudadanos de EEUU durante caravana migrante del 2018

SAN DIEGO- Un nuevo informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reveló que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no siguió las políticas de la agencia durante la llegada de la caravana migrante a Tijuana a finales del 2018.

Según las 47 páginas del documento del DHS, los agentes de CBP usaron tácticas inapropiadas para inspeccionar e interrogar a decenas de personas en aquel entonces “involucradas” con la caravana migrante.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Alex Mensing formó parte de la larga lista de más de 50 individuos que fueron categorizados en el 2018 por el gobierno estadounidense como organizadores o instigadores en relación con la caravana migrante.

“A mí me mandaron a inspección secundaria más de 40 veces, casi seguidos. Me interrogaron en varias ocasiones por varias horas", dijo Mensing.

En aquel entones, él trabajaba para la organización sin fines de lucro, Pueblo Sin Fronteras como defensor humanitario, pero al intentar dar apoyo a los cientos de migrantes en Tijuana aseguró que comenzó a recibir represalias por parte del gobierno estadounidense.

“Fue algo de burla, la cantidad que nos pararon, las preguntas que nos hacían, pusieron en esposas a varias personas, le quitaron los teléfonos a varias personas para ver sus mensajes y fotos y eso es algo muy invasivo y que no tenían ningún tipo de evidencia de que estuviéramos involucrados en algún acto ilegal", agregó.

La investigación de 47 páginas realizada por del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional aseguró que CBP apuntó inadecuadamente a ciudadanos estadounidenses y colocaron “alertas electrónicas” en sus pasaportes.

También se descubrió que CBP le pidió al gobierno mexicano que impidiera el ingreso de 14 estadounidenses a México, entre ellas, la abogada de inmigración, Nora Phillips.

“Pasaron mi pasaporte, me dijeron que había una alerta y que está relacionado con asuntos penales y cosas así”, dijo Phillips.

La abogada aseguró que fue interrogada por más de tres horas y luego de 10 horas fue deportada a Los Ángeles, California, sin poder tocar suelo mexicano.

En el documento, DHS encontró que Los funcionarios de CBP involucrados, "no se comunicaron con las divulgaciones, no siguieron las políticas de CPB sobre el intercambio de información con entidades extranjeras y no conservaron registros de comunicación".

Por su parte CBP no respondió a TELEMUNDO 20 en el momento de este reporte, pero a través de un comunicado de la investigación original en el 2018 dijeron que comprendían las preocupaciones de privacidad y que tenían la intención de abordar estas inquietudes y que planeaban tener todos los cambios realizados para el 30 de diciembre del 2022.

De igual modo, la investigación describió que CBP si tenía razones justificadas para conducir ese tipo de inspecciones.

"Yo no busco castigos para las personas que me interrogaron, pero lo que sí busco es que dejen de hacerlo con otras personas", agregó Mensing.

Hasta la fecha, Mensing comentó que no ha sido criminalmente juzgado ni tiene algún antecedente penal a causa de estos incidentes.