Despida el año en grande

Llegamos a una nueva década y esto merece una bienvenida en grande.

Existen varios lugares que se pondrán de manteles largos para recibir el Año Nuevo, aquí le tenemos algunas opciones:

Grand Park: el megafestival, que por cierto es gratis, llenará el espacio del centro de Los Ángeles durante varias horas el 31 de diciembre. “En la celebración de la víspera de Año Nuevo más grande de la Costa Oeste" habrá música en vivo (Pan Afrikan Peoples Arkestra es sólo una de las docenas de grupos, pero la gran fiesta también contará con varios DJ’s.), además se realizará el genial mapeo de video digital en 3D en el Ayuntamiento. Hay mucho que saber y revisar sobre lo que puedes traer, así que échale un vistazo.

NYE at the Waterfront: No es fiesta si no hay juegos pirotécnicos. Y una opción será el espectáculo de fuegos artificiales cerca del océano. Para agregar un poco de brillo extra a tus festividades de fin de año, dirígete a Long Beach, que de nuevo tendrá esta iluminación y más para la multitud de todas las edades. La pintura de caras, los malabaristas y la comida a la venta completarán las horas nocturnas en este siempre popular evento.

Celebraciones agradables para los niños: es posible incluir a sus pequeños en las diversiones de Año Nuevo gracias a algunos eventos familiares en la ciudad. El Discovery Cube LA y el Museo de Niños Kidspace en Pasadena ha organizado fiestas de fin de año al mediodía. Si está buscando un evento nocturno para festejar con sus pequeños, diríjase a la Revue de Año Nuevo de Santa Mónica Playhouse, que subirá al escenario dos veces en la víspera de Año Nuevo. En el zoológico de Los Ángeles también habrá un evento familiar de Nochevieja, un evento que coincide con las brillantes luces del Zoológico de Los Ángeles.