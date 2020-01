Denuncian a organizador de eventos que no cumple con contratos

Telemundo 52 Responde recibió varias quejas de personas queaseguran que un organizador de eventos no está cumpliendo con sus contratos.

Telemundo 52 Responde investigó y contactó a Sergio Estrada, de AJS Creations, para hablar de las denuncias en su contra.

Carolina Castro prepara y sirve banquetes para fiestas, fue así como, dice, conoció a Estrada, de AJS Creations, un organizador de eventos que la contrató varias veces sin problemas, pero, según Castro, recientemente, tras encargarle preparar y servir alimentos para una fiesta de 280 personas, no le pagó los $3,670.00 que habían acordado.

“Me sentí mal porque yo tenía siete trabajadores ahí. Tenía las 280 personas de la quinceañera, y él llorando diciendo que le ayudara. Me decía, por favor ayúdame que me pasó esto en el banco, que un cheque no tenía fondos, no está el dinero disponible, por favor, qué voy a hacer con mi cliente, voy a quedar mal”, contó Castro.

“Me juró: ‘Mañana a las 9 a.m. te llevo el dinero, todo completito”, dijo Castro.

Ella aceptó esperar un día, pero insiste en que ha pasado más de un mes y aún no recibe el dinero, y al no obtener respuestas claras de Estrada, decidió demandarlo ante el Tribunal de Reclamos Menores.

Debido a que la de Castro no fue la única queja contra Estrada, Telemundo 52 Responde se comunicó con él, pero hasta el momento no nos ha concedido una entrevista en cámara. Telefónicamente Estrada aseguró a Telemundo 52 Responde que está tratando de arreglar la situación con las personas que le reportamos tenían quejas en su contra, y aseguró que son malos entendidos.

Con respecto a lo sucedido con Castro, Estrada se negó a darnos detalles y dijo que se arreglaría con ella en corte.

Castro, por su parte, insistió en que no quiso quedarse callada, y decidió alertar a otros proveedores de los riesgos de confiarse demasiado y no exigir pagos por adelantado, así como no tener contratos firmados antes de proveer servicios de este tipo a cualquier persona.

“El dinero viene y va, claro que me hace falta, pero al final no quiero que más personas se vean afectadas”, señaló Castro.

De acuerdo a Telemundo 52 Responde, es común al entablar relaciones entre subcontratistas actuar de buena fe y no poner todos los detalles de sus tratos por escrito, pero es de suma importancia, sobre todo si se requiere acudir ante un juez para aclarar disputas, siempre tener comprobantes, así que tómelo en cuenta si usted es proveedor de servicios de este tipo.