Contagios de COVID-19 suben en Tijuana, y semáforo permanece en color rojo en Baja California

TIJUANA- El gobierno federal colocó a Baja California en semáforo naranja junto a 13 estados más en el país, sin embargo, el gobierno estatal no estuvo de acuerdo, y aseguró que por el número de contagios y cercanía con Estados Unidos no era posible un cambio. Lo que generó la decepción de cientos de comerciantes no esenciales en la ciudad en Tijuana, tal y como lo son los bares, que ahora esperan se defina su situación.

“Vamos a sentarnos a ver los números, vamos a platicar con México y vamos a ver que podemos empezar a hacer porque áreas, para estarlos monitoreando, no podemos nomas soltar a decir se abren los bares y después no podemos controlarlo”, dijo Jaime Bonilla, gobernador de Baja California durante su conferencia matutina.

Y aunque el semáforo del gobierno federal ahora marca naranja en Baja California, las aperturas de bares en teoría no se pueden permitir, de acuerdo a los estándares de semáforos del gobierno federal.

Sin embargo, los comerciantes que luchan para sobrevivir dijeron que esto era necesario.

“Hay mucha gente sin trabajo, entonces si dices decidir entre escuelas y bares, pues sería más bien limitado en bares y las escuelas virtual nada más”, señaló Sergio Márquez, comerciante por 38 años en Tijuana.

Además, el gobernador adelantó que era probable que el inicio del siguiente ciclo escolar sea virtual en el estado.

“El nos pregunta y porque no estoy yendo a la escuela, yo le explico es que hay un bichito ahí que no nos está dejando salir cómodamente a la calle”, contó a Telemundo 20, Silvia Ortega, madre de familia de un menor de 7 años en Tijuana.

Los cierres de escuelas, sin embargo, afectan a negocios como el de Sergio Márquez, quien cuenta con un café internet y recuerda los buenos tiempos antes de la pandemia.

“Ahorita fuera un remolino allá afuera, porque es la entrada y salida, entonces tu ves y ves solo, entonces si te pega”, dijo Márquez.

Por lo que su negocio dijo, ahora se dedica más a la venta de refrescos y comida.

La secretaría de salud en Baja California, contabilizó este lunes, un promedio de 18 muertes por día por coronavirus, y 2,538 muertes en total en el estado, por lo que esta última semana de julio, aún pidieron a la comunidad solo salir a actividades esenciales.

“Vamos a disminuir nuestra movilidad, estamos elevando nuestro número de casos en Tijuana y en Ensenada, esto es peligroso”, informó Alonso Pérez Rico, secretario de salud en Baja California.

Y ciudadanos pidieron una regulación o filtros a la frontera de San Diego a Tijuana.

“Toda el área de ahí San Ysidro, Chula Vista, San Diego, tienen un nivel muy alto de contagio, entonces eso si te incomoda algo”, agregó Márquez.

Tijuana aumenta sus casos activos

“Debería haber ya un alto, que ya no crucemos, ni que crucen para allá, ni que crucen para acá”, señaló Ortega.

Un hecho que reconocieron las autoridades.

“Al momento de que vengan por cualquier motivo a México y nosotros interactuemos con ellos, van a aumentar la dispersión comunitaria en nuestras comunidades”, dijo el secretario de salud de Baja California.