¿Cómo entender la fecha límite en etiquetas de los alimentos?

Mucha gente tira a la basura alimentos que están en perfectas condiciones puesto que temen enfermarse si los comen, todo debido a que existe gran confusión sobre lo que significan las fechas de caducidad.

El problema es que, al mal interpretar las etiquetas y deshacerse de la comida, además de afectar su bolsillo, está dañando al medio ambiente.

Consumer Reports tiene recomendaciones para evitar esta situación.

De acuerdo al Departamento de Agricultura, en promedio, cada persona tira a la basura una libra de comida todos los días.

"Compró mucho, y entonces lo tengo que botar a la basura porque se me olvida”, dijo Ramona Fuertes, consumidora.

"Cuando estoy en la casa y encuentro un producto que ya pasó su fecha de vencimiento lo que hago es que lo botó a la basura porque no quiero perjudicar la salud de mi familia ni la mía", señaló Angie Morales, madre de familia.

Pero expertos aseguran que no todas las fechas en las etiquetas de los alimentos significan lo mismo. Por ejemplo, si dice "use by" quiere decir que se tiene que usar a más tardar en esa fecha, pero si solo dice "best by" significa que esa comida esta en su mejor punto en esa fecha, pero sigue sirviendo aun después, y eso, según los expertos, es un malentendido que hace que mucha gente tire a la basura comida que aún se puede consumir sin riesgo alguno.

"Por lo general, esas fechas son simplemente una suposición del fabricante sobre cuánto tiempo durarán sus alimentos más frescos, pero estas fechas tienen poco que ver con que tan seguros son", afirmó Charlie Fish, de Consumer Reports.

Consumer Reports indica que los alimentos no perecederos como granos y productos secos podrían utilizarse después de su fecha de caducidad y la mayoría de los alimentos enlatados pueden almacenarse de 2 a 5 años.

"Solo hay que tener cuidado si en las latas ves abolladuras o protuberancias, esa es señal de que es mejor tirarlas”, dijo Fish.

Los alimentos frescos como carne, lácteos y huevos duran menos. De acuerdo a Consumer Reports, la mejor manera de reconocer si algún alimento está echado a perder es haciéndole caso a nuestros sentidos. Si tienen un olor desagradable, un color y una textura diferente, definitivamente no hay que ingerirlos. pero aun si no está seguro, si vale la pena guardar un producto o alimento después de la fecha sugerida. El Departamento de Agricultura ha creado la aplicación Foodkeeper para ayudar a los consumidores decidir.

Otra sugerencia de Consumer Reports para no desperdiciar alimentos que no se consuman de momento, es congelarlos. Lo más importante es almacenar y cocinar la comida adecuadamente, para así prevenir una descomposición temprana.