“Cierres injustificados”: Comercios en Tijuana responden a operativos de PROFECO

TIJUANA- El gobierno federal junto a la procuraduría federal para el consumidor (PROFECO) realizó brigadas para detectar y sancionar a comercios que eleven los precios de la canasta básica sin justificación este jueves molestando a comerciantes.

Según los comerciantes, las empresas a las que se les colocaron letreros con la leyenda “Suspensión de la comercialización de bienes productos o servicios”, no estaban justificados y afectaban su imagen, en tiempos difíciles por la pandemia del coronavirus.

“Nos ha afectado porque ha habido llamadas de la gente inquietudes de que saber si está cerrado”, dijo, Ricardo Guerrero gerente de Smart & Final en Tijuana a Telemundo 20.

Esto ante las declaraciones del gobernador de Baja California y el delegado federal Alejandro Ruiz, quien informaron durante la conferencia matutina del miércoles 25 de marzo que se sancionó a tres empresas en Tijuana.

“Encontramos ya deficiencias o más bien prácticas desleales de estos comerciantes”, dijo el delegado único federal en Baja California.

Frustración tanto para los empleados de supermercados como para los clientes ante el incremento de los precios.

Este jueves los comerciantes respondieron como el caso de Smart & Final, quien dijo que las observaciones de PROFECO no fueron por elevar el precio de sus productos.

“Inclusive nuestras etiquetas tienen las fechas del último precio y dieron fe que el precio del huevo concretamente estaba correcto”, informó Ricardo Guerrero gerente de Smart & Final en Tijuana.

Lo mismo que los comerciantes en Mercado Hidalgo.

“Esa revisión fue por no presentar precios no por que estuvieran alterados los precios de ninguna manera y me los presentaron”, aseguró Irma Mendoza, presidenta del Mercado Hidalgo.

Pues los documentos entregados por las autoridades a empresas como Smart & Final solo marcaban falta de exhibición en los precios de papel de baño y la falta de entrega en la verificación de historial en el precio del frijol y asuntos relacionados a sus políticas de devoluciones, pero no al aumento del huevo.

“En ningún momento hubo una sanción hubo una clausura como se ha manejado”, agregó Ricardo Guerrero

Lo mismo aseguraron los comerciantes del Mercado Hidalgo.

“No tenemos un alza de precios, no hay un abuso por parte de los comerciantes, estamos con Tijuana”, señaló Irma Mendoza.

La procuraduría federal para el consumidor informó a Telemundo 20 que las multas de detectar incrementos injustificados en los precios de la canasta básica iban en función del tipo de negocio, sin embargo, estas podrían llegar desde los $500 mil pesos hasta $3 millones de pesos por subir los costos.