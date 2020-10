“Eran amigas”: madre de asesinada en Chula Vista revela más sobre sospechosa del crimen

CHULA VISTA- A una madre de Chula Vista se le cayó el mundo encima al enterarse que la sospechosa de haberle quitado la vida a su hija en agosto es alguien muy cercano a ella. TELEMUNDO 20 habló con ella sobre cómo está procesando esta tragedia.

Lisa García, perdió a su hija Christina de la noche a la mañana y dice es el golpe más duro que ha recibido.

"La amo, I was so proud of her, estaba tan, tan orgullosa de ella", dijo García sobre su hija Christina, quien era una soltera que soñaba con ser enfermera para darle una buena educación a su hija.

Su vida se le apagó la mañana del 5 de agosto, tenía 23 años.

"Es tan difícil entender. Mi niña era más de la mitad de mi vida".

Dos meses y medio después de que se encontrara su cadáver en un parche de arbustos cerca del río Otay, el Departamento de Policía de Chula Vista anunció el arresto de otra mujer por el presunto asesinato.

El miércoles en la tarde, el departamento anunció el arresto de Vanesa Gastellu, de 28 años, en relación con el asesinato de Christina García.

Según Lisa, su hija y Vanessa se conocían.

"Eran amigas desde que iban en middle school" y agregó, "por eso es más difícil para mí. No entiendo porque la acusada, la Vanessa haría eso. Si mi niña la amaba, la ayudaba tanto".

Dijo que su hija la quería como hermana y sus familias eran muy cercanas.

Fotos de Christina García con su hija de paseo

"La familia de Vanessa son personas con quien pasábamos Navidad, Thanksgiving, pasamos mucho tiempo con ellos. Yo me senté en la sala de ellos muchas veces, convivimos juntos. Eso me hace sentir más destrozada porque aparte de haber perdido a mi hija, perdimos también esa parte de nuestra vida".

El cadáver de Cristina fue encontrado por un transeúnte en un lote detrás de una tienda Smart & Final en la cuadra 3100 de Main Street en Chula Vista en la mañana del 5 de agosto de 2020.

La policía dijo que el cuerpo tenía lo que parecía ser una herida de bala. También se descubrieron casquillos de bala alrededor del cuerpo, lo que indicaba que fue asesinada, según John English, teniente con la policía de Chula Vista.

CVPD no dio a conocer más detalles sobre la investigación, incluido un posible motivo o cómo y cuándo Vanessa Gastellu fue detenida.

Mientras la policía sigue investigando, Lisa colocó este altar de muertos en su casa para honrar la vida de Christina.

"Le puse flores y una veladora con luz para que ojalá pueda regresar a casa".

Telemundo 20 contactó a la Policía de Chula Vista para pedirle más detalles sobre la investigación o del arresto de Gastellu. Debido a que la investigación sigue en curso, solo nos pudieron confirmar que Gastellu fue arrestada el 20 de octubre en San Diego.

La policía de Chula Vista pide a cualquier persona que pueda tener información sobre el incidente a que se presente. Las pistas se pueden hacer de forma anónima a través de Crime Stoppers del condado de San Diego al 888-580-8477.