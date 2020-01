Anuncian fondos para combatir la pobreza

El lunes se anunció la entrega de un fondo monetario para personas de la tercera edad como parte de una estrategia para combatir la indigencia en el Valle de San Fernando.

El centro, One Generation, en la ciudad de Reseda, estará recibiendo dinero de una organización no lucrativa para asistir a familias o individuos que estén en riesgo de perder sus viviendas por falta de recursos.

Las dificultades económicas son una lamentable realidad en la vida de Laura Larios, una abuelita que solicitó ayuda financiera.

"Tengo 4 nietos que viven conmigo, pues igual la ropa, la comida, tiene uno que decidir entre pagar una cosa o pagar la otra”, dijo Larios.

Por eso Larios solicitó ayuda en el centro One Generation localizado en el bulevar Victory de Reseda.

"Nos dijeron que recibieron fondos y ojalá, tengo fe en que todo va a estar bien", señaló Larios.

El concejal, John Lee, quien representa parte del Valle de San Fernando, anunció que gracias a la colaboración con el grupo, The Change Reaction, este centro para personas de la tercera edad estará recibiendo un fondo de 50 mil dólares.

“Necesitan apoyo, digamos con renta y con las utilidades, entonces por lo menos eso nos va a ayudar a nosotros a apoyarlos a ellos [personas necesitadas]", dijo Jennifer Vásquez-Martínez, coordinadora de One Generation 1.

The Change Reaction nació por el deseo de crear una plataforma, según el representante de la iniciativa, ya que los fondos son para evitar que las personas mayores pierdan sus hogares y terminen en la indigencia, sin embargo, en One Generation el dinero no sólo sirve para ofrecer asistencia financiera.

"Aquí específicamente dan clases para personas que son activas, entonces hay clases que les enseñan cómo hablar español y clases de zumba", agregó Vasquez-Martínez.

Vásquez-Martínez aclara que no existe límite de edad, aunque usualmente ayudan a personas mayores de 55 años, y mientras tengán necesidad están dispuestos a tenderles una mano.

"Pueden pasar a llenar una solicitud conmigo en la oficina, también hay otros centros en la comunidad que pueden recomendar a esos clientes para que reciban los servicios aquí", informó Vásquez-Martínez.

Los interesados en recibir cualquiera de estos servicios pueden visitar directamente el centro One Generation que está localizada en el 18255 del bulevar Victory o pueden visitar cualquier oficina del concejal Lee, del Distrito 12. Para más información también pueden llamar al 818-706-6624.