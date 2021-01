Acusada de presuntamente matar a su mejor amiga se declara no culpable

SAN DIEGO- Una mujer acusada de presuntamente matar a su amiga se declaró no culpable, mientras los familiares de la madre quien vivía en Chula Vista aun no entienden porque ya no la tienen a su lado.

“No quiero que esto le pase a nadie más”, dijo Lisa García, quien pide justicia por la muerte de su hija, quien sufre un duelo que le cambió la vida.

“Es horrible, es de lo peor, este dolor nunca se va a quitar, tengo que aprender a vivir con este dolor”, un tormento desde que su hija Cristina García fuera presuntamente asesinada por Vanessa Gastellu, quien este miércoles se declaró no culpable de los cargos.

La joven hispana habría sido baleada a tiros por una de sus amigas, según las autoridades. Esto es lo que se sabe de su asesinato.

“Tengo esperanzas, no quiera que sea ella”, dijo. Y es que cuenta que la víctima y la acusada eran mejores amigas y no comprende por qué ahora es la principal sospechosa de la muerte de su hija.

De acuerdo con el abogado de la familia, Gastellu enfrenta un cargo de asesinato, por presuntamente disparar a muerte contra la víctima ocasionándole su muerte.

“Mi niña la adoraba desde la prepa, siempre estaban juntas, el último día de las madres estaban juntas, siempre estaba con ella”, dijo García de la relación entre ellas.

Pide que el lugar donde asesinada su hija sea iluminado y limpiado para evitar delincuencia

Christina García, de 23 años tenía una hija y soñaba con ser enfermera para darle un buen futuro, pero el pasado 5 de agosto del 2020 fue encontrada sin vida en un lote baldío muy cerca del Río Otay en Chula Vista. Según la policía de dicha ciudad, parecía tener un impacto de bala y además estaba rodeada de casquillos.

Días después, Vanessa Gastellu, de 28 años, fue arrestada como sospechosa del crimen.

El juez le fijó una fianza de $3 millones y de ser hallada culpable podría enfrentar una condena de al menos 75 años en prisión.

Mientras tanto, a Lisa solo le queda una cosa. Esperar a que comience el juicio que determine si Gastellu fue o no quien le arrebató la vida su hija.

Gastellu, quien enfrenta el cargo de asesinato en primer grado, se encuentra en el Centro de Detención Las Colinas y se espera que se presente en corte nuevamente la primera semana de febrero. Telemundo 20 también se puso en contacto con su abogada, pero no quisieron dar un comentario.