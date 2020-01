Abuelita podría perder su casa por pagar una fianza

Una mujer de 75 años está a apunto de perder por lo que trabajó toda su vida, su casa, todo por hacerle un favor a una amiga -- pagar una fianza de $500.000.

Dora Luna cubrió el costo de la finanza porque era para que el hijo de su amiga saliera en libertad condiciona de la cárcel. Pero tras haber pagado los $500.000, el individuo se dio a la fuga, por lo que su casa podría ser embargada para saldar la cuenta.

Con el rostro entristecido y agobiada por la incertidumbre, Luna sabe que sus días como dueña de su casa podrían estar contados.

“A donde voy a ir? No sólo pienso en mi, pienso en mi familia tambien porque no solamente soy yo la que estoy aquí”, dijo Luna.

La pesadilla de Luna comenzó cuando hace unos meses firmó el proceso de fianza. Según un investigador privado, el acusado enfrentaba cargos por haber estado involucrado en un tiroteo, y después de haber conseguido estar libre, el acusado se dio a la fuga.

“Ella venía llorando. Lo quería sacar de la cárcel, y no, no pensé yo en las consecuencias”, dijo Luna.

La oficina donde se firmó la fianza aseguran que Luna pagó una cantidad inicial. La casa donde ella ha vivido por más de 40 años y que actualmente está pagada quedó como garantía para asegurar la el pago

“Puso la casa de respaldo garantizando que el iba ir a corte y no fue. Ahora está en el riesgo de perder su casa. La fianza es medio millón. Entonces es mucho dinero”, dijo Cesar Navarro, empleado de la oficina de servicio de fianzas.

La madre del acusado no quiso hablar cuando se le acercó para preguntarle por qué huyó después que se le hiciera un favor. Mientras tanto Luna, quien sufre de cáncer en el estómago y quien por su edad ya no puede trabajar, nos comentó que sin su casa no sabe qué será de ella

“No tengo ningún otro lugar, solamente este”, dijo Luna..

La única manera de salvar su hogar es que el investigador privado que contrató la compañía de servicios fianzas localize al acusado lo más pronto posible.

La fecha límite para que Luna pueda salvar su casa es para finales de este mes. Los investigadores encargados del caso esperan que surja un milagro. De otra manera será demasiado tarde.