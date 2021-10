Casi pierde su cheque de estímulo por error

Cindy Díaz recibe su cheque del estímulo económico durante la pandemia y decidió transferir los fondos a su banco pero el dinero nunca llegó a su cuenta

Ella se dio cuenta de que había cometido un error al transferir el dinero a su cuenta del Bank of America usando la herramienta en línea. Sin embargo, tras varios meses de intentar resolver el problema, no lograba encontrar una solución para que le restituyeron los $4,200.

“Empecé a llamar al banco, a preguntar sobre la transferencia. Decían que no había ninguna transferencia”, cuenta Díaz.

Pero al revisar bien todos los datos, se percató del error que había cometido.

¡Cambié un número! Un 7 por un 2. Y se fue a la cuenta de otra persona”, señala Díaz.

El Bank of America detectó el error, al ver que el nombre y la cuenta no coincidían. Reenviaron el dinero pero Money Network, la compañía que manejaba los pagos de impacto económico, negaba que existiera esa cantidad.

Ellos le dijeron le dieron una opción para recuperar el dinero.

“[Me dijeron] que metiera una disputa. Al meterla, me la negaban:, cuenta Díaz. “¡Metí cinco! Mandaba el papeleo, me lo regresaban, me cancelaban. Decían que no”.

Fue cuando decidió contactar al equipo de Telemundo 52 Responde.

Al solicitar a Money Network que revisaran el caso, respondieron que investigan la queja de Díaz y que se comunican con ella.

“A los dos, tres días empezaron a llamarme”, señala Díaz. “Fue muy rápido, porque yo, la verdad, lo daba por perdido ese dinero”.

Money Network le depositó sus $4,200, más $200 adicionales, como compensación por el inconveniente que pasó. Una sorpresa que la dejó muy feliz.