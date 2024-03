Alega que no recibió el descuento prometido por su compañía de teléfono

Sandra Romero dice que aceptó cambiar su celular por otro nuevo, pensando que estaría recibiendo un gran descuento. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió y aunque se comunicó con la compañía, no lograba una resolución.

Romero asegura que, aunque intentaron ayudarle en la tienda, la promoción no se estaba llevando a cabo como se suponía.

“Quería un teléfono nuevo cuando llegué ahí, me ofrecieron un plan que me pareció maravilloso. Me dijeron que, si yo entregaba mi teléfono viejo me daban uno nuevo y me daban un crédito de $700 yo dije, ‘wow, suena bien’”.

Por lo cual aceptó y dejó su teléfono para que transfirieran sus datos mientras iba a comer.

Sin embargo, cuando regresó le dijeron que el plan que le habían ofrecido no era bueno porque su teléfono no tenía el valor para darle los $700.

Molesta por la situación, Romero pidió que le devolvieran su celular, y llenó una encuesta para quejarse de lo sucedido.

Tras enviar la encuesta dice que el gerente de la tienda la contactó al siguiente día.

El gerente se disculpó por el error de comunicación y le dijo a Romero que si volvía cumplirían el plan.

“Por eso volvió una vez más a la tienda, Me dio el teléfono nuevo, pasó la información, el crédito iba a estar aplicado a mi cuenta. Yo me fui para mi casa contenta con mi teléfono nuevo”, asegura Romero.

Agrega que cuando llegó el primer cobro de AT&T vio que le están cobrando el precio entero del teléfono.

“El crédito de $700 nunca fue aplicado y se quedaron con mi teléfono viejo”, dijo Romero.

Indignada, volvió a la tienda, pero le dijeron que el gerente ya no trabajaba allí, y aunque intentaron, no pudieron resolver su situación.

“La llamada fue transferida a la oficina grande de AT&T y así estuve por un mes, pasó un mes, dos meses. yo iba constantemente a la tienda. En total, pasó un proceso de seis meses y nada pasó,” recuerda Romero.

Sin embargo, fue cuando pensó en Telemundo Responde y envió todos sus datos. Telemundo Responde contactó a la compañía para informarles de la situación y pedirle que investigara lo que había sucedido.

“El mismo día, AT&T me llamó para preguntarme qué era lo que había pasado y gracias a Telemundo Responde en menos de dos semanas AT&T me regresó los 700 dólares de crédito a mi cuenta.” dijo la señora Romero.

Telemundo Responde solicitó una declaración final a la compañía de AT&T pero hasta ahora no han respondido.

Por otro lado, la señora Sandra Romero está muy agradecida, “yo estoy muy contenta y nada, esto va a ser una historia para contar en la familia”.