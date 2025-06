“Trip matching”: Planificación de viajes a través de reels en Instagram

A Darlene Pérez le gusta ver reels en Instagram y sueña con visitar los lugares a los que otras personas han ido.

“Barbados, Bali. ¡Oh my God!, donde no quisiera”, dice emocionada.

Pero, como a muchas personas, todo se queda en sueños y suspiros porque la idea de investigar los costos y lo que realmente conllevaría hacer un viaje así es abrumadora y toma mucho tiempo.

La temporada vacacional empezó oficialmente y muchos se estarán preguntando, cómo ahorrar en sus reservaciones, de hotel y otros gastos.

Sin embargo, existe una opción que ofrece un itinerario completo con tan solo compartir un reel (video de Instagram) que le haya gustado y sin tener que hacer búsquedas interminables. Esta herramienta es conocida como “trip matching”.

“Básicamente, convierte los reels en Instagram en un viaje en realidad”, dice Gretel Parera, portavoz de Expedia. “Para Expedia es importante estar donde están los consumidores y eso es en redes sociales y específicamente en Instagram”.

Parera explicó que, usando la inteligencia artificial, cuando un usuario de Instagram comparte con Expedia un reel sobre un destino, puede obtener todos los detalles en instantes.

“Vas a recibir inmediatamente información sobre el destino, incluyendo itinerario, dónde hospedarte, actividad que hacer y hasta puedes reservar el viaje directamente en Instagram sin salirte de la aplicación”, explica Parera.

Incluso quienes se dedican a publicar videos dicen que esto les ayudará a sus seguidores a salir de dudas.

“Sí, sí, está súper porque siempre me preguntan: ‘¿Dónde me puedo quedar?, ¿cuál es la mejor opción de los vuelos? ¿A cuánto están?’”, cuenta Noemi Rojas, quien publica reels de sus viajes en Instagram. “Siempre me están preguntando. Entonces sí, sería súper buena idea”.

Expedia explica que los usuarios de Instagram pueden escoger un reel de cualquier cuenta pública sobre viajes y compartirlo con la cuenta de Expedia. En solo minutos, podrá reservar el viaje de sus sueños.

“Te va a aparecer una notificación arriba, dice información sobre Grecia o el reel que mandaste. todo sin salirte de la aplicación de Instagram”, explica Parera.

Algunos usuarios señalan que quizás utilizarían esta herramienta.

¡[Es] fantástico!. Eso ayuda mucho para que vengamos sabiendo qué buscar y también cuánto vamos a gastar y no perder tiempo con cosas que no valen la pena”, dice Ricardo Gomez.

Darlene Pérez dice estar lista para aprovechar esa herramienta.

“Yo quiero ir a Puerto Rico a ver a Bad Bunny. Let's go! ¿Me lleva? Let’s go! ¡Vamos!”, dice Pérez emocionada.

En casos como este, las reglas de precaución siguen aplicándose. Antes de hacer pagos, es recomendable llamar directamente a las compañías proveedoras, como aerolíneas y hoteles, para confirmar detalles y asegurarse de no tener problemas después.