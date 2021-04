Esto es lo que debe de hacer si aún no recibe su pago de impacto económico según expertos

Múltiples familias se han comunicado con Telemundo 52 Responde, preocupadas porque aún no reciben sus pagos de impacto económico, a pesar de calificar para ello.

La principal duda de muchas familias de estatus mixto, que siguen esperando el dinero, es si hay algo que puedan hacer para agilizar los pagos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En marzo se anunció que la tercera ronda de pagos de estímulo económico por la pandemia incluiría a familias mixtas, pero Telemundo 52 Responde ha recibido múltiples quejas y preguntas de televidentes que aseguran que, aunque ellos califican, y ya declararon sus impuestos, aún no reciben el dinero.

Así que le preguntamos directamente al IRS, ¿quiénes califican para recibir estos pagos de $1,400?, Ya que aún hay mucha confusión.

“Personas que presentan una declaración de impuestos, y lo hacen con un número de ITIN, esos portadores del ITIN, en sí, no recibirían $1,400 por sí mismos, pero si recibirían $1,400 por cada dependiente con un número de Seguro Social que se declara en los impuestos”, dijo Anabel Márquez, vocera del IRS.

Entonces, si la persona, o pareja con número ITIN, ya envió su declaración de impuestos, pero aún no recibe el pago de estímulo, ¿qué les pide el IRS?

“Y es ahí donde se les pide a las personas mucha paciencia. Los fondos ahí están, no se van a agotar, o sea, no va a ser algo que va a desaparecer. Si la persona es elegible, hay que recordar que esos fondos estarán ahí, y se pueden reclamar hasta el 31 de diciembre”, señaló Márquez.

En realidad, la temporada de declaración de impuestos, aún no termina, pues se extendió hasta el 17 de mayo, insistió Márquez, por lo que, después de esa fecha, se espera que se agilice el proceso.

“El IRS sigue distribuyendo, sigue accediendo a cuentas, haciendo una revisión”, dijo.

Algunos contribuyentes que declaran con número ITIN, pero tienen dependientes con número de Seguro Social, nos reportan que al llamar al IRS, les dijeron que no calificaban, pero Márquez explicó que eso es una confusión.

“Si usted le pregunta al IRS, ¿califico yo? Le va a decir, no tú no calificas. Porque la verdad es que tú como portador del ITIN, de acuerdo con la ley, no eres elegible para recibir un pago de impacto económico, pero si eres elegible para recibir $1,400 porque tienes dependientes que tiene número de Seguro Social”, dijo Márquez.

En resumen, si usted es elegible, el dinero le llegará, pero el IRS, le pide paciencia.

Y si por algo usted no recibe el estímulo antes de fin de año, lo podrá reclamar como un crédito el año próximo, aunque esperemos que ese no sea el caso.