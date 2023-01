“Eran casi $500”: compra boleto de avión y por poco pierde su dinero tras ser hospitalizado

Don José Reyes dice que intentó de todo, y ni la agencia de viajes, ni Volaris estaban respondiendo como él esperaba, por eso nos llamó a Telemundo 52 Responde.

Asegura que estaba ilusionado pues su tía iba a celebrar sus 100 años de vida, así que planeó su viaje a Guatemala, para estar con ella, pero tuvo que cancelar su vuelo por enfermedad.

“Repentinamente yo me enfermé, me tuvieron internado por dos semanas”, dice José y asegura que la infección de pulmón era tal, que sus médicos le advirtieron que viajar no estaba en el horizonte cercano.

“El mismo doctor del hospital me dio una carta haciendo constar que no podía viajar hasta nueva orden de ellos”, asegura.

Esa carta, dice don José, se la envió a su agencia de viajes y a Volaris, pidiéndoles cancelar su boleto.

“Yo les dí la opción de que me devolvieran mi dinero o me dejaran hacer un arreglo con el boleto para otra fecha que pudiera salir del país”, pero dice que topó con pared, a pesar de que les explicó que estaba muy enfermo.

“¡Tuberculosis! Eso es, imagínese, tuberculosis, ¿cómo de esta manera podía yo viajar? ¿Para contagiar a la gente en el avión, aeropuertos, a mi familia?”, dice José.

Intentó durante dos meses que le acreditarán su dinero, pero no logró nada.

Eran “$481 exactos, casi $500 que reunirlos en estos tiempos es muy difícil. Entonces sí, ¡yo estaba preocupado!”, agrega.

Fue por eso por lo que llamó a Telemundo 52 Responde y nosotros nos pusimos en contacto con Volaris, y les enviamos nuevamente todos los datos del señor Reyes. Nos aseguraron que revisarían el caso, y en unos cuantos días, se comunicaron directamente con él, y ahora sí, le dieron opciones.

“Ofreciéndome que yo podía usar ese boleto en un plazo de un año, o transferirlo”, y dijo que prefirió usar el boleto. Ahora que está mucho mejor, ya tiene planes para ir en abril.

Ahora dice estar “¡muy contento, muy agradecido!”.

Como siempre le recordamos, si usted también necesita apoyo, puede contar con nosotros, llámenos.