Aumenta el número de latinos buscando ayuda para salir de sus deudas

Cada día más consumidores latinos están dependiendo de sus tarjetas de crédito para pagar lo básico, y eso los ha llevado a vivir endeudados, pero ahora parece que están solicitando más ayuda para salir de eso.

La cantidad de personas que tienen deudas elevadas en sus tarjetas de crédito es cada día mayor. Según datos federales, en promedio, la gente en este país arrastra una deuda de 7 mil dólares en este rubro.

Money Management International, una organización sin fines de lucro que se enfoca en brindar asesoría y educación financiera. Dicen que han notado un incremento enorme en el número de clientes que llegan a sus oficinas en busca de asistencia.

“En algunas ocasiones sucede que llegan porque han perdido trabajo o porque se han reducido las horas de trabajo por alguna razón. Entonces están buscando ayuda porque ya en ese punto no tienen cómo pagar sus deudas”, dijo Sofía Martínez, analista de Money Management International.

Martínez señaló lo siguiente: "En el 2024 la cantidad de gente que llegó a pedir este tipo de apoyo aumentó un 54% en comparación al año anterior, pero el aumento fue particularmente elevado entre personas hispanas, en ese caso, fueron 135% más quienes buscaron estos servicios, eso sí, lo comparamos con los blancos o hispanos que solo aumentó un 32%. Entonces, incluso en este momento, alrededor de un 30% de todos los clientes que ayudamos se identifican como hispanos".

La mayoría de estas personas vienen de estados como Florida, Texas y California, señaló Martínez.

Martínez agregó que muchos latinos desconocen que existe ayuda para ellos.

“Muchos de ellos están en una posición en donde han pasado meses sintiéndose de esta manera, pero no saben a dónde acudir. En algunos casos, tal vez el cliente no está listo, incluso a pesar de que están sufriendo financieramente. Tal vez dicen no, pero puedo hacerlo solo. Lamentablemente, a veces cuando toman esas decisiones de pagar solamente el pago mínimo, al final terminan pagando muchos más intereses”, dijo Martínez.

Agencias como esta, ofrecen distintos servicios para atacar la deuda. Primero le ayudan a analizar su situación particular, estudian sus gastos e ingresos y le guían para crear un presupuesto en el hogar que le permita cumplir su meta de eliminar la deuda.

Si usted quiere solicitar apoyo para encontrar soluciones, la consejería financiera podría ser un buen comienzo. Puede llamar a Money Management International al 877-255-5059, donde le contestarán en español.

"Cuando llegan donde nosotros y les mostramos las opciones que tiene disponibles, realmente es un beneficio tan grande para nuestros clientes que logran ahorrar mucho dinero. En vez de estar pagando ese dinero hacia intereses y además logran incluso pagarlo hasta siete veces más rápido que si estuvieran hacienda pagos mínimos”, dijo Martínez.

Recuerde que la agencia, Money Management International, es sin fines de lucro, así que la mayoría de sus servicios son gratuitos.