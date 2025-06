La trucha silvestre: una de las víctimas del calentamiento global

Expertos en Biología Marina y Ecología dicen que el calentamiento global y otros factores están afectando profundamente la vida de varias especies acuáticas, específicamente la trucha, una de las especies más emblemáticas en los ríos y lagos de Estados Unidos.

Agua fría, limpia, oxigenada y corrientes rápidas, ese es el hábitat ideal para las truchas.

En las últimas décadas, la población de trucha silvestre ha experimentado una disminución significativa, y según expertos, se debe a una combinación de factores naturales, pero especialmente humanos.

“La población de la trucha se encuentra con muchas dificultades. En este día mucho de ellos viene del ser humano como construcción y con cosas causadas por el calentamiento global”, dijo Jose Muñoz del Departamento de Pescadería en California.

La construcción de infraestructuras como carreteras, presas y canales cerca de ríos y arroyos crea una barrera que dificulta el paso de estos peces.

Y aunque la trucha es un pez resiliente que se puede adaptar a su ambiente, un cambio en su temperatura fría puede ser catastrófico.

“Uno de los problemas que trae es que no hay tanta nieve como hay en el pasado. La nieve es muy importante porque se derrite bien despacito y eso le da agua durante el verano a los pescados que necesitan agua fría. Entonces les da agua fresca y fría, y si no hay eso, pues no van a poder sobrevivir durante los meses calientes”, afirmó Muñoz.

Por eso es importante proteger las truchas salvajes que aún prosperan en su hábitat natural y no sacarlas de su hogar, razón por la cual existen criaderos.

"Y muchas de las especies de trucha son nativas al estado de California o el oeste del país, pero existen criaderos como este a través de todo los Estados Unidos para que muchísimas personas pueden disfrutar de este pez ya sea de forma educativa o recreativa”, dijo Muñoz.

“Hay muchas cosas que están afectando estos pescados y con tiempo si no hacemos nada más y más van a afectarlos”, concluyó.

