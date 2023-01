Andrea Meza se sincera sobre una dura experiencia que ahora la hace más fuerte

La Miss Universo 2020 y presentadora de la gala final de la 71ª edición del Miss Universo por Telemundo, Andrea Meza, compartió uno de los momentos más tristes en su vida durante el transcurso de su reinado: la muerte de su abuelo.

Uno de los sacrificios que la mexicana ha hecho con tal de perseguir sus sueños es el estar lejos de su familia “en lo bueno y en lo malo”, algo que la quebró en llanto al recordar que no pudo darle el último adiós a su abuelo Felipe.

Meza se enteró de la noticia cuando estaba viajando hacia Orlando por parte de Miss Universo. Al momento de aterrizar, recibió un mensaje de su familia que decía: “Tu abuelito falleció”.

“He estado lejos por tanto tiempo que en mi mente a veces se me olvida que mi abuelo ya no está, porque yo no lo vi en ese proceso de decadencia. Para mí, mi abuelo siempre fue el regañón, el alegre y de repente me dicen que ya no está y yo no podía viajar, estaba bien lejos. Fue bien feo. Ha sido la única vez en mi vida en la que yo he estado en mi cama y no he querido salir a disfrutar la vida, de decir: ‘no quiero ver a nadie, no quiero hacer nada”, dijo.

Otro de los momentos que Andrea recordó con gran pesar fue cuando su madre, Alma Carmona, no pudo acompañarla durante su participación en Miss Universo porque estaba hospitalizada.

Su participación en la 69ª edición de Miss Universo la llevó a convertirse en una de las favoritas del público y en diciembre de 2021, se unió al talento de Telemundo como presentadora de Latinx Now! y posteriormente en En Casa con Telemundo.

Además de su pasión por el mundo del modelaje, Andrea es una amante del conocimiento: tiene una licenciatura en ingeniería de software. Desde que estudiaba la universidad demostró su gusto por los concursos de belleza y en 2015 representó a la Facultad de Ingeniería y se coronó como la Reina UACH.

Durante el último semestre de su licenciatura decidió participar en Miss Mundo, para lograrlo antes tuvo que ganar la corona de Miss Chihuahua.

Ella también es una activista enfocada en los derechos y la inclusión de las mujeres, además ha sido parte de una asociación benéfica mundial que recauda fondos en India, Indonesia y China para las minorías.

