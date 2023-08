Organizacion del Valle de San Fernando busca hogares permanentes para caninos

Hace varios años Roberto Martínez encontró su pasión y apreciación por el mejor amigo del hombre.

“Yo como cualquier otra persona hemos pasado por muchas cosas”, cuenta Martínez. “El perro para mi me ha dado una paz y tranquilidad, me ha demostrado un amor que nunca he vivido en mi vida”.

Martínez se dedica a entrenar perros para la organización sin fines de lucro Paws For Life K9 Rescue, que busca hogares para mascotas en el sur de California.

Sus tres perritos en casa son solo parte de los muchos que ha entrenado en esta profesión.

“Todos quieren la atención, quieren un abrazo, quieren tiempo”, dice Martínez.

Las personas interesadas en adoptar un perro a través de la organización.

“Nosotros podemos recomendar cual perro de estos sería mejor para su hogar”, señala Martínez. No es, ‘me gusta como se ve este perro y se lo lleva’. Yo le voy a decir [a] ‘este perro prefiere estar solo o x cosa’”.

Y si ya existen perros en casa también hay que presentarlos al posible nuevo miembro de la familia para saber si son compatibles. Martínez también asiste con eso aquí en el Centro de Innovación, ubicado en Mission Hills.

Solo hay que hacer una cita en su página de internet.

Otros beneficios que tiene para las personas es crear rutinas y mantenerlos activos para salir al aire libre.

“Cada cita dura 45 minutos”, explica Martínez. “Usted me trae a su perro, me dice, ‘Roberto tenemos esta situación con mi perro, ¿que me puedes aconsejar?’”

Martínez también destaca que un poco de practica hace una gran diferencia en la convivencia

“Los perros por falla del humano a veces los han tratado mal, o no los entienden, los abandonan, pero aun los perros nos dan una segunda, tercera, cuarta oportunidad”, dice Martínez. “Ellos te siguen queriendo, no importa la situación”.

Además de ofrecer perritos en adopción y entrenamiento gratuito, el centro de innovacion también busca voluntarios para pasear a las mascotas mientras esperan su oportunidad de conseguir un hogar permanente.