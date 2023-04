Lo primero que debe saber antes de usar un enjuague nasal Neti Pot, y más consejos de seguridad de un alergólogo

Es oficialmente la temporada de alergias y muchas personas están luchando contra los resfriados, la congestión, la picazón en los ojos y más.

De hecho, 81 millones de personas en EEUU fueron diagnosticadas con alergias estacionales en 2021, según la Fundación de Asma y Alergia de América, Asthma and Allergy Foundation of America.

Eso significa que millones de personas están buscando remedios para sus síntomas incómodos y, a menudo, encuentran soluciones rápidas como Neti Pot y otros enjuagues salinos que ayudan a limpiar sus senos paranasales.

Pero, los expertos dicen que debe tener cuidado con productos como estos.

El uso inseguro de enjuagues nasales con solución salina ha provocado complicaciones en algunas personas, incluida la muerte.

Este febrero, un hombre de Florida murió a causa de una ameba devoradora de cerebros después de realizar una irrigación nasal con solución salina, que es un caso extremadamente raro. Se informa que el hombre usó agua del grifo, lo que los expertos recomiendan encarecidamente que no se haga.

"Lo más importante es no usar agua del grifo cuando se hace estos enjuagues", dice la Dra. Purvi Parikh, alergóloga e inmunóloga de Allergy & Asthma Network.

"El agua del grifo puede tener amebas y otros organismos infecciosos que pueden entrar en los senos paranasales y luego, en el peor de los casos, migrar al cerebro".

Sin embargo, puede usar enjuagues salinos de manera segura y protegerse de tener una reacción severa.

Los resultados graves son solo una preocupación "si no se toman esas medidas para asegurarse de que el agua sea segura para usar", dice Parikh. "Si no puede pagar el agua destilada o esterilizada, o no tiene acceso a ella, hay medidas que puede tomar para minimizar los riesgos de manera significativa".

Estos son los cuatro consejos de seguridad del Dr. Parikh para usar Neti Pots para irrigación nasal y alivio de alergias

Utilice agua destilada o esterilizada. Puede usar agua del grifo hervida si es necesario, pero "simplemente desaconsejaría el agua del grifo porque si no la hierve correctamente, puede causar problemas".

Mantén tu Neti Pot limpió para evitar que crezcan moho, ácaros y bacterias. Lávelo con jabón para platos y agua después de cada uso. Considere desinfectar más el recipiente calentándolo en el microondas; NeilMed sugiere 40 segundos.

Guarde su Neti Pot solo cuando esté completamente seco.

Asegúrese de que su médico autorice su régimen sinusal.

Aquí te explicamos cómo usar correctamente un Neti Pot en 3 pasos

Si planea usar un enjuague salino para sus alergias, esto es lo que recomienda la Administración de Alimentos y Medicamentos al usar un dispositivo de irrigación como un Neti Pot:

Inclínate sobre el fregadero y gira la cabeza hasta el punto en que la frente y la barbilla estén aproximadamente al mismo nivel. Esto le ayuda a evitar que el líquido entre en su boca.

"Inserte el pico del recipiente lleno de solución salina en la fosa nasal superior para que el líquido drene por la fosa nasal inferior" y asegúrese de respirar por la boca simultáneamente.

Despeje sus senos nasales e incline su cabeza hacia el otro lado para repetir el proceso en su otra fosa nasal.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Renée Onque para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.