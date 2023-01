Mientras algunos estadounidenses todavía se están recuperando de las fiestas navideñas, muchos otros pueden tener efectos persistentes de arrepentimiento por el gasto. Las ventas minoristas en EEUU aumentaron un 7.6% interanual entre el 1 de noviembre y el 24 de diciembre, según la última encuesta Mastercard SpendingPulse.

Para muchos consumidores, la cantidad de deuda que contrajeron para pagar las compras navideñas también creció. Según un nuevo estudio de LendingTree, el 35% de los estadounidenses acumularon deudas navideñas en 2022. El importe medio fue de $1,549 el nivel más alto desde 2015, cuando se realizó la encuesta por primera vez. Y el 37% de los que asumieron deudas de vacaciones dijeron que les llevaría al menos cinco meses pagarlas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Si quieres pagar tu deuda mucho antes de este verano, aquí tienes siete pasos que debes tomar ahora:

1. PAGA UNA CANTIDAD FIJA DE DEUDA EN 3 A 5 MESES

Más de la mitad de los compradores navideños planean pagar con tarjeta de crédito, según la encuesta de PwC. El saldo medio de las tarjetas de crédito de los hogares supera los $9,000. En general, los saldos de las tarjetas de crédito de los consumidores estadounidenses ya habían alcanzado en noviembre pasado su nivel más alto en 20 años, un 15% más que el año anterior, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Pagar la deuda extra acumulada durante las fiestas puede ayudar a reducir parte de esa presión financiera.

Éste puede ser uno de sus propósitos de Año Nuevo.

"Si hoy estás corto de dinero, planifica para mañana", dice Nicole Cope, directora de estrategias patrimoniales de Ally. Cope recomienda empezar 2023 con el propósito de saldar primero las deudas de tarjetas de crédito con intereses elevados y, a continuación, fijarse el objetivo presupuestario en un plazo de tres a cinco meses.

2. TRABAJA PARA MEJORAR TU PUNTUACIÓN DE CRÉDITO

Según los expertos, si tu puntuación crediticia es de "buena" a "excelente" (una puntuación FICO de 670 o superior en una escala de 300 a 850), tiene más probabilidades de obtener tipos de interés más bajos en tarjetas de crédito, préstamos para coches e hipotecas. Así que tener una buena puntuación puede tener un impacto espectacular en el costo de tu deuda. Cuanto más reduces el costo de la deuda, más rápido lo puedes terminar de pagar.

Algunas compañías de tarjetas de crédito le facilitarán gratuitamente su puntuación crediticia. Suele aparecer en el extracto de tu factura. Para mejorar tu puntuación, empiece por comprobar tu informe crediticio e impugne cualquier error.

Hasta finales de 2023, puedes obtener una copia semanal gratuita de tu informe de cada una de las principales agencias de crédito, Equifax, Experian y TransUnion, en annualcreditreport.com.

Por supuesto, debes pagar siempre tus facturas a tiempo.

Además, no te acerques demasiado al límite de crédito de tus tarjetas. Usa menos del 30% de tu crédito disponible puede ayudarte a mantener tu puntuación, dicen los expertos en crédito, mientras que usar menos del 10% puede ayudarte a aumentar esa cifra.

3. SOLICITA UNA TARJETA DE CRÉDITO DE TRANSFERENCIA DE SALDO AL 0% DE INTERÉS

Solicita una tarjeta con una oferta introductoria del 0% de tasa anual equivalente en transferencias de saldo. Transfiera los saldos de sus tarjetas de crédito actuales a esa nueva tarjeta. Puede que le cobren una comisión del 3% sobre el importe que transfiera, pero no pagará intereses por su deuda durante 12 a 20 meses.

"Una tarjeta de transferencia de saldo al 0%, si tienes crédito suficiente para obtenerla, es la mejor arma contra las deudas de tarjetas de crédito", afirma Matt Schulz, analista jefe de crédito de LendingTree. "Puedes conseguir casi dos años sin ganar intereses".

De nuevo, por lo general hay que tener una puntuación de crédito buena o excelente para poder optar a las mejores ofertas. Además, probablemente no podrás hacer una transferencia de saldo con el mismo emisor de la tarjeta.

4. PÍDELE A LA ENTIDAD QUE EMITIÓ TU TARJETA DE CRÉDITO QUE LE BAJE EL TIPO DE INTERÉS

Si no pides un tipo más bajo, no lo conseguirás. Pero si lo pides, probablemente lo consigues. Según una encuesta de Lending Tree, el 70% de las personas que pidieron un tipo de interés más bajo en una tarjeta lo consiguieron, y la reducción media fue de siete puntos porcentuales.

Llamar ahora es más importante que nunca. Tras siete subidas consecutivas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, el tipo medio de las tarjetas de crédito ronda el 23%. Los tipos de las tarjetas de crédito para tiendas superan el 30%.

Pedir un tipo de interés más bajo "es una buena protección contra una nueva subida de tipos por parte de la Reserva Federal y contra los costes desorbitados del último año", afirma Schulz.

5. CONSOLIDA DEUDAS CON UN PRÉSTAMO PERSONAL

Si no puedes conseguir una oferta del 0% o un tipo de interés más bajo en una tarjeta, prueba a solicitar un préstamo personal. Si reúnes los requisitos para obtener un préstamo lo suficientemente grande con un tipo de interés más bajo que el de tu tarjeta actual, entonces podrá consolidar toda o la mayor parte de la deuda de tu tarjeta de crédito con ese préstamo.

A principios de diciembre, el tipo medio de un préstamo personal era del 10.64%, menos de la mitad que el tipo medio de una tarjeta de crédito, según Bankrate.com.

Eso sí, no gastes el dinero del préstamo. Si pide un préstamo personal para saldar deudas de tarjetas de crédito, asegúrese de pagar inmediatamente los saldos de tus tarjetas con el dinero del préstamo.

6. REVISA LAS CONDICIONES DE LOS PRÉSTAMOS "COMPRA AHORA Y PAGA DESPUÉS"

Según la encuesta de PwC, aproximadamente 1 de cada 10 consumidores tiene previsto utilizar préstamos del tipo "compre ahora y pague después" para realizar sus compras navideñas. Con los productos de compra ahora, paga después, se realiza un pago por adelantado y luego se paga el resto de la compra en un número predeterminado de plazos.

Los planes de "compra ahora, paga después" no suelen cobrar intereses, a menos que no se pague una cuota. Si no lo haces, podrían cobrarte intereses sobre el saldo impagado, así como una comisión por demora. Así que asegúrate de comprobar las condiciones de la oferta de compra ahora, paga después, y cúmplelas en su totalidad.

7. ACUDA A UN ASESOR CREDITICIO SIN ÁNIMO DE LUCRO

Obtenga una revisión exhaustiva de su situación financiera y un análisis de sus obligaciones crediticias -tarjetas de crédito y préstamos- de forma gratuita a través de un asesor de crédito. Cuando trabaje con una agencia de asesoramiento crediticio sin ánimo de lucro que forme parte de la National Foundation for Credit Counseling, no tendrá que pagar nada por la sesión inicial de asesoramiento.

"El resultado de la sesión se traduce en la entrega de un plan de acción, identificando cada opción posible para mejorar el bienestar financiero y la gestión de la deuda", dijo el vicepresidente senior de la NFCC, Bruce McClary.

El asesor puede recomendarle que elabore un "plan de gestión de la deuda" entre usted y los emisores de la tarjeta o los prestamistas para modificar su acuerdo de pago original. Ese plan puede permitirle alargar el plazo de amortización, reducir el tipo de interés y/o renunciar a las comisiones. Seguirá teniendo que pagar la totalidad de la deuda, pero en circunstancias más manejables.

Según McClary, los planes de gestión de deudas suelen conllevar el pago de una cuota de activación del programa de entre $40 y $50, y cuotas mensuales de entre $25 y $35. El costo puede variar en función de la cantidad de deuda que forme parte del plan o del número de cuentas incluidas.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Sharon Epperson para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.