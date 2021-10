CNBC: ¿No se ha registrado para el crédito tributario por hijos de este año? Queda poco tiempo para hacerlo

Millones de familias estadounidenses con niños han recibido cuatro pagos mensuales a través del nuevo crédito tributario por hijos mejorado.

Pero para las familias que aún necesitan registrarse para el beneficio pero no lo han hecho, el tiempo corre.

Eso es porque después de diciembre, las familias tendrán que presentar una declaración de impuestos y esperar a recibir el crédito completo como reembolso del IRS. Por otro lado, las familias que reclamen el crédito ahora recibirán efectivo por adelantado y recibirán la segunda mitad cuando presenten los impuestos de 2021 el próximo año.

También hay un período limitado para que las familias con niños elegibles se registren si no reciben cheques automáticamente. El sitio GetCTC.org, iniciado por Code for America en colaboración con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Casa Blanca, solo estará disponible hasta el 15 de noviembre.

“Si los padres aún no han recibido el pago y son elegibles para recibirlo, no es demasiado tarde para inscribirse”, dijo Ashley Burnside, analista de políticas del Centro de Derecho y Política Social.

CHEQUES MÁS GRANDES

Las familias que se inscriben para el crédito ahora verán pagos restantes más grandes que aquellos que los han estado recibiendo mensualmente desde julio, cuando comenzaron los cheques.

Eso se debe a que el dinero mensual es un anticipo de un crédito fiscal de 2021, la mitad se entregará este año y el resto se entregará cuando las familias presenten sus impuestos el próximo año.

El Plan de Rescate Estadounidense aprobado en marzo amplió el crédito tributario por hijos existente, agregando pagos mensuales por adelantado y aumentando el beneficio a $3,000 de $2,000 con un bono de $600 para niños menores de 6 años para el año fiscal 2021.

Muchos padres optaron por ahorrar el primero de los pagos. Aquí los detalles.

Para una familia con dos hijos de 5 y 7 años elegibles para el crédito completo, la cantidad que recibirían es $6,600 ($3,000 para el niño de 7 años más $3,600 para el de 5 años).

Si presentaron una declaración de impuestos en 2019 o 2020 y tenían depósito directo, la familia comenzó a recibir los primeros $3,300 del crédito en seis pagos mensuales de $550 de julio a diciembre.

Pero si la misma familia tradicionalmente no declara impuestos porque no gana lo suficiente, tendría que registrarse para recibir los pagos mensuales. Si la familia no cumplió con el pago de julio pero se inscribió en agosto, como lo hizo alrededor de 1 millón de familias, todavía recibirían $3,300 antes de diciembre.

“Las familias que no recibieron un pago de julio o agosto y que reciben su primer pago mensual en septiembre seguirán recibiendo su pago anticipado total para el año de hasta $ 1,800 por cada niño menor de 6 años y hasta $ 1,500 por cada niño de 6 a 17 ”, dijo el Servicio de Impuestos Internos en un comunicado del 15 de septiembre, coincidiendo con el tercer pago mensual destinado a las familias.

Si tu familia recibe este beneficio fiscal, compartimos algunas consideraciones que pueden interesarte.

“Esto significa que el pago total se distribuirá en cuatro meses, en lugar de seis, lo que hará que cada pago mensual sea mayor. Para estas familias, cada pago es de hasta $450 por mes por cada niño menor de 6 años y hasta $375 por mes por cada niño de 6 a 17 ”, dijo la agencia.

Aquellos que esperen para registrarse en noviembre recibirán la primera mitad completa del crédito en un solo cheque en diciembre, según un funcionario del Tesoro.

POR QUÉ LAS FAMILIAS DEBERÍAN REGISTRARSE AHORA

Sin duda, si una familia no se inscribe para el nuevo crédito tributario por hijos este año, se perderán los pagos por adelantado, pero aún pueden obtener el dinero en una suma global el próximo año presentando una declaración de impuestos.

Aún así, eso significa que recibirán el dinero meses después de la fecha prevista para su entrega y es posible que tengan que lidiar con retrasos del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

El Servicio de Recaudación de Impuestos ha diseñado programas de internet para ayudar a las familias administrar sus pagos de crédito tributario por hijos.

Los expertos dicen que todas las personas con un hijo elegible deben inscribirse tan pronto como puedan, a menos que sean parte de una familia que sepa que quieren optar por no participar y recibir el beneficio en una suma global el próximo año.

ELABORE UN PRESUPUESTO PARA COMIDA Y VIVIENDA SI GANA $35,000 ANUALES

“Odiaríamos que se dejara dinero sobre la mesa cuando la gente tiene hambre, cuando la gente tiene inseguridades en la vivienda, inseguridades alimentarias”, dijo Otis Rolley, vicepresidente senior de la iniciativa de equidad y oportunidades económicas de Estados Unidos en la Fundación Rockefeller.

También puede ser importante que las familias reclamen el dinero ahora, ya que es posible que el crédito tributario por hijos mejorado no continúe por mucho más tiempo. Los demócratas están luchando por mantener el crédito por un año más, pero es posible que eso no suceda mientras los legisladores negocian el plan Build Back Better del presidente Joe Biden.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Carmen Reinicke para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.