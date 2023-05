Este año cumplí 102 años y mis décadas de experiencia en medicina holística me han enseñado mucho sobre cómo vivir una vida larga, feliz y con propósito.

Demasiadas personas se alimentan de estrés innecesario. Pero las personas más felices y saludables que conozco son capaces de dejar de lado cosas o experiencias que ya no les sirven. La vida es demasiado corta para reflexionar y considerar el mismo pensamiento una y otra vez. Al hacerlo, básicamente te estás torturando a ti mismo.

Entonces, el hábito que me ha traído salud y felicidad a lo largo de mis años es la capacidad de construir cosas nuevas, ya sea una relación, una carrera o un proyecto.

DEJA IR LAS COSAS QUE AGOTAN TU ENERGÍA MENTAL

Mi mamá me enseñó una manera fácil de liberar cosas que no importan. Levantaba la mano suavemente frente a nosotros, con los dedos sueltos y la palma hacia arriba. Luego bájelo hacia abajo y hacia atrás y diga: "No importa".

Este movimiento natural le permitió vivir inmensos desafíos sin dejarlos entrar demasiado profundamente; simplemente soltó lo que no funcionaba, se volvió a centrar en lo que era importante para ella y siguió adelante.

He adoptado esta práctica durante años. Reconocería algo que no me servía y dejaría caer mi mano, abriendo mis dedos en un movimiento fluido para indicar su liberación.

Ahora que el gesto se ha vuelto consciente, me doy cuenta de que hay un gran empoderamiento al saber que cada vez que noto que algo viene hacia mí, puedo elegir si asimilarlo.

Y si es algo que no quiero, conscientemente devuelvo la energía a donde sea que haya venido.

CÓMO DEJAR IR

¡Este ejercicio funcionará mejor si te levantas y te mueves! Ponga música alegre y comience a caminar por su casa o su vecindario.

Deje que su cuerpo se mueva con soltura y libertad mientras camina. Incluso puedes permitirte bailar un poco.

Identifique algo que se siente atascado en su vida.

Puede ser una amistad, un esfuerzo profesional, una forma de pensar, un resentimiento, etc. Siente la sensación de "atascamiento" en todo tu cuerpo. Imagina que pudieras sostener esta cosa atascada en tu mano.

Incluso puede sentir que un puño se vuelve apretado. Mantén esta tensión. Aprieta tu mano. Realmente déjalo ir.

Mientras aún se mueve, mantenga su mano frente a usted, con la palma hacia arriba, con los dedos juntos. Luego déjalo caer hacia abajo y hacia atrás, abriendo ligeramente los dedos. Mientras lo hace, libere el estancamiento.

Puedes pensar o decir palabras que sean significativas para ti: “No importa”, o cualquier frase similar que funcione para ti.

Una vez que lo hayas dejado ir, tómate un momento para apreciar el flujo de la vida que se mueve a través de ti.

LOS MÁS FELICES SABEN CUANDO SEGUIR HACIA ADELANTE

Todo el mundo se enfrenta al arrepentimiento. La pregunta es: ¿Cuánto tiempo debemos aferrarnos a esto?

No sé qué errores cometiste en el pasado, pero me gustaría sugerir que tú también hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento. Si te encuentras viviendo con arrepentimiento, trata de atraparlo y ver qué se está moviendo.

¿La mayoría de las cosas salieron bien? Si es así, ¡sé agradecido! ¿Hay algo gracioso al respecto? Si es así, ¡ríete! ¿Has aprendido algo nuevo desde entonces? Si es así, ¡disfruta de lo que ahora sabes y exprésalo cómo puedas!

Haz lo que puedas para dejar ir tu arrepentimiento, perdónate a ti mismo y, si es necesario, pide perdón a los demás, para que puedas seguir adelante con tu vida.

La Dra. Gladys Taylor McGarey, MD, es reconocida internacionalmente como la "Madre de la Medicina Holística". Es cofundadora de la Asociación Médica Holística Estadounidense, cofundadora de la Academia de Parapsicología y Medicina y autora de "La vida bien vivida: los 6 secretos de un médico de 102 años para la salud y la felicidad a todas las edades". .” Fue la primera en utilizar la acupuntura en los EEUU y capacitó a otros médicos sobre cómo usarla. Síguela en Instagram.

