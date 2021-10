CNBC: Cinco empresarios hispanos cuentan sobre el “largo y difícil camino hacia el éxito”

Como el grupo de empresarios de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, los empresarios hispanos han desempeñado un papel fundamental en la recuperación de la economía de la pandemia del coronavirus. A pesar de este aumento, los hispanos y latinoamericanos continúan enfrentando barreras significativas para el éxito, incluidos ingresos y tasas de préstamos más bajos que sus contrapartes blancas.

En tiempos de prepandemia, estas empresas generaron alrededor de $500,000 millones en ingresos anuales y emplearon a 3,4 millones de personas, según un informe de la Universidad de Stanford. Incluso durante la pandemia, las empresas de propiedad de hispanos y latinos han superado a las empresas de propiedad de blancos en el crecimiento de los ingresos, ya que las empresas de propiedad de hispanos y latinos han aumentado sus ingresos a una tasa de crecimiento anual compuesta del 25% en comparación con el 19% de las empresas de propiedad de blancos, el informe encontrado.

"Los latinos tienen un espíritu emprendedor", dijo a CNBC Make It, Juan Hernández III, director ejecutivo y cofundador de la organización sin fines de lucro Creser Capital. "Mucho de eso se debe al deseo de apoyar a sus familias, poder financiar muchas de nuestras tradiciones culturales y también ser activos en sus comunidades ... siempre que los latinos estén sanos y puedan, nos verán trabajando duro y abrir negocios durante mucho tiempo, eso es lo que hacemos ".

CNBC Make It habló con cinco emprendedores hispanos sobre los mayores desafíos que enfrentaron al iniciar sus negocios, cómo su herencia los ha influenciado como líderes y los consejos que tienen para la próxima generación de emprendedores.

Juan Hernández III

CEO y cofundador de Creser Capital

Santa Rosa, California

JUAN HERNÁNDEZ III, DIRECTOR EJECUTIVO Y COFUNDADOR DE CRESER CAPITAL

FOTO: JUAN HERNÁNDEZ III; ILUSTRACIÓN DE LA FOTO: ELHAM ATAEIAZAR PARA CNBC MAKE IT

Cómo podemos abordar la brecha de riqueza racial

Creamos esta institución financiera con la convicción de que los propietarios de pequeñas empresas hispanas necesitan capacitación en inversiones, educación y finanzas para poder transformar sus vidas y, finalmente, nuestro esfuerzo es cerrar la brecha de riqueza en el condado de Sonoma, California. La gente realmente no entiende que el condado de Sonoma ha pasado por muchas cosas en los últimos años: varios incendios forestales devastadores, luego la pandemia de coronavirus. Los hispanos y latinos fueron los más afectados por esas crisis. Trabajábamos en el negocio de los viñedos y la hostelería, luego como trabajadores esenciales en la primera línea de la pandemia.

Sabemos que el acceso a la educación y la atención médica asequible es un puente para cerrar la brecha de riqueza, pero el espíritu empresarial también es una forma de cerrar la brecha de riqueza. Quiero ayudar a cerrar esa brecha para los propietarios de negocios hispanos y latinos proporcionándoles capital en las tres etapas de desarrollo, en las etapas de lanzamiento, crecimiento y escalado. En cualquier situación, quiero que sepan: 'Estás apoyado, te sostenemos'.

Mi mayor inspiración

Soy producto de dos mujeres emprendedoras. Mi abuela por parte de mi padre, María, fue una gran influencia para mí. Crió a ocho hijos en un barrio mexicano en Houston, Texas. Solía ​​hacer menudo [una sopa tradicional mexicana] por las mañanas, cosía ropa y era partera. Fue emprendedora en su comunidad en la década de 1940 y, por sí misma, pudo mantener a sus hijos. No solo eso, sino que compró una casa para ella y su familia después de que su esposo la dejara. Ella es increíble.

Por parte de mi madre, mi abuela, Ramona, también tenía espíritu emprendedor. Ella solía hacer almohadas y mantas hechas a mano y las vendía para recaudar dinero para enviar a personas de bajos ingresos en México y para los esfuerzos misioneros a través de su iglesia. Esas historias y su espíritu realmente me llevaron al trabajo que estoy haciendo ahora.

Karina Cruz

Fundadora y propietaria de Karina Cruz Enterprise, K's Balloons Inspirations

Dallas, Texas

KARINA CRUZ, FUNDADORA Y PROPIETARIA DE KARINA CRUZ ENTERPRISE, K'S BALLOONS INSPIRATIONS

FOTO: PAUL CRUZ; ILUSTRACIÓN DE LA FOTO: ELHAM ATAEIAZAR PARA CNBC MAKE IT

Cómo mi negocio me salvó la vida

Hace unos tres años, justo después de mi divorcio, necesitaba ganar dinero y necesitaba reconstruir mi sentido de identidad. Fue un momento muy difícil y desafiante. Recordé cuando tenía 16 años, poco después de casarme, cuando mi padre me inscribió en una clase de decoración de globos en México. Quería que tuviera habilidades profesionales y que pudiera generar mis propios ingresos.

Después del divorcio, volví a esta habilidad y comencé a impartir clases de decoración de globos en escuelas e iglesias locales en Dallas. Este trabajo ha infundido vida a mi cuerpo y espíritu. El propósito de mi trabajo no se trata simplemente de globos; quiero inspirar a otras mujeres a mejorar sus vidas iniciando sus propios negocios y descubriendo sus propios dones y talentos.

El mayor desafío que tuve que superar

Me tomó mucho tiempo poder creer en mí mismo y darme cuenta de mi poder. Pasé por varias terapias, talleres y programas ... esto es lo que me empoderó. Ahora, trato de empoderar a otras mujeres en mis clases enseñándoles la técnica de decoración de globos y habilidades financieras. Estas mujeres me inspiran y me dan fuerza.

Dra. Diana Canto-Sims

Fundadora y propietario de Buena Vista Optical

Chicago, Illinois

DRA. DIANA CANTO-SIMS, FUNDADORA Y PROPIETARIA DE BUENA VISTA OPTICAL

FOTO: DRA. DIANA CANTO-SIMS; ILUSTRACIÓN DE LA FOTO: ELHAM ATAEIAZAR PARA CNBC MAKE IT

Mejorar el acceso a la atención médica en las comunidades hispanas y latinas

Fui criado por una madre mexicana y un padre puertorriqueño, y pasé parte de mi infancia en Puerto Rico, por lo que siempre hablaba español en casa. Después de graduarme de la escuela de optometría, mi esposo, el Dr. Todd W. Sims, y yo decidimos abrir un consultorio en Chicago, ya que ambos teníamos familia allí y sabíamos que había muchos pacientes hispanohablantes en la ciudad que no estaban recibiendo el cuidado que necesitaban. En el momento en que abrimos, se corrió la voz, porque si hay algo que necesita saber sobre los latinos, es que cuando encontramos un médico que amamos, se lo contamos a todos.

Todo nuestro personal es bilingüe, por lo que en el momento en que llame para programar un examen de la vista, podrá hablar con alguien en español. Si el médico que tenemos de guardia no habla español con fluidez, tenemos un escribano en cada habitación para ayudar a traducir. Tener personal bilingüe es tan esencial, especialmente en medicina donde la comunicación debe ser muy clara, especialmente al explicar el tratamiento o escuchar las inquietudes de un paciente.

Muchas veces los pacientes de habla hispana nos dirán que han estado viendo a otro médico durante años y nunca han podido entender su condición hasta que han puesto un pie en nuestra oficina. Incluso cuando referimos a los pacientes a un especialista, generalmente no son bilingües y el paciente no tiene idea de lo que está sucediendo. Volverán a nosotros en busca de ayuda. Muchos optometristas de la zona nos están pagando para que podamos explicar los tratamientos y los problemas a los pacientes, lo cual es un poco frustrante. Necesitamos priorizar la contratación de personal bilingüe o multilingüe, especialmente en consultorios médicos y en vecindarios con grandes poblaciones de inmigrantes.

Lorena Cantarovici

Fundadora y CEO, Maria Empanada

Denver, Colorado

LORENA CANTAROVICI, FUNDADORA Y DIRECTORA EJECUTIVA DE MARÍA EMPANADA

FOTO: STUDIOCANDELA.COM; ILUSTRACIÓN DE LA FOTO: ELHAM ATAEIAZAR PARA CNBC MAKE IT

Cómo afectó la pandemia a mi negocio

Antes de la pandemia, teníamos cinco ubicaciones en Colorado y tuvimos que cerrar todas temporalmente. Terminamos cerrando permanentemente dos locales porque esos restaurantes solo estaban cerca de las oficinas, y nadie iba a las oficinas, por lo que estaba completamente desierto, no había clientes. La pandemia nos hizo mucho daño. Fue terrible. Pero al mismo tiempo, pudimos ser creativos y pensar en soluciones rápidamente. Empaquetamos y entregamos empanadas. Adaptamos un mejor sistema de pedidos en línea, descubrimos cómo enviar empanadas a todo el país y enseñamos clases de preparación de empanadas en línea. Estamos mucho mejor ahora.

Manteniéndome fiel a mi misma

Al principio, la gente se mostraba escéptica sobre mi comida y mi negocio porque no conocían la cultura ni los sabores argentinos, ni siquiera lo que era una empanada. Algunos clientes entraron y pidieron tenedor y cuchillo, pero en Argentina no comemos empanadas con tenedor y cuchillo. Pocas personas entraron a la tienda y todos tenían sugerencias sobre lo que debería hacer, como agregar frijoles [frijoles] o arroz en el menú, pero en Argentina no se come una empanada con ese acompañamiento. Incluso si la tentación de cambiar estaba allí, establecí límites firmes y mantuve el negocio puro y auténtico para mi cultura. Creo que ese es el regalo que le he dado a Estados Unidos: traer algo extranjero y diferente que ahora se puede celebrar.

Muchas de nuestras artesanas, las mujeres que ayudan a hacer las empanadas y los cierres de la masa, son hispanas. Muchas son abuelas que tienen dificultades para conseguir un trabajo en Estados Unidos. Algunas no hablan inglés. Al crecer, mi familia no siempre tuvo trabajo o ingresos, y la economía en Argentina era muy inestable. Ahora tengo la oportunidad de dar trabajo en Estados Unidos, que es tan hermoso.

Manolo Betancur

Propietario y CEO de Manolo's Bakery

Charlotte, Carolina del Norte

MANOLO BETANCUR, PROPIETARIO Y DIRECTOR EJECUTIVO DE MANOLO'S BAKERY

FOTO: MANOLO BETANCUR; ILUSTRACIÓN DE LA FOTO: ELHAM ATAEIAZAR PARA CNBC MAKE IT

Lo que quiero que sepan los aspirantes a emprendedores

Vine a Estados Unidos porque siempre creí en el sueño americano, que si venía aquí y trabajaba duro, podía alcanzar cualquier sueño. Pero tienes que pasar de soñar y tener una visión a esforzarte realmente hacia tu meta. Hay un camino largo y difícil hacia el éxito. Nunca es fácil iniciar su propio negocio. Pero hay un par de herramientas que pueden ayudarlo: primero, estudie y encuentre un mentor, ya sea un profesor, un líder empresarial que admire o alguien en la industria en la que quiera trabajar. Conozca y aprenda de personas más inteligentes que usted.

Es posible que deba sacrificar algunas cosas en su vida para lograr su sueño, como dinero o tiempo, pero nunca se rinda. Finalmente, involúcrese con su comunidad local y encuentre formas de retribuirles a través de su negocio. El boca a boca ayudará a su negocio y gastará menos en publicidad. También es importante compartir su éxito con los demás e inspirar a los futuros líderes.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Morgan Smith para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.