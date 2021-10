CNBC: Cómo ahorrar más y alcanzar sus metas financieras antes de fin de año

De alguna manera, hemos llegado a los últimos tres meses de 2021.

Durante las últimas semanas, he estado reflexionando sobre el año y mis metas financieras, algo que no tenía ganas de hacer en un tiempo. Durante el primer año de la pandemia, dejé de pensar demasiado en el futuro porque el presente era demasiado estresante. Quizás te sentiste de manera similar.

Si bien no me he desviado demasiado de mis hábitos ya que he mantenido mis contribuciones de inversión y no he acumulado ninguna deuda, también sé que me sentiría menos ansiosa si volviera a algún tipo de rutina y me enfocara en mis metas financieras a corto y largo plazo.

Puede que tres meses no parezca mucho tiempo, pero comenzar a reconstruir hábitos ahora hará que sea más fácil continuar con ellos en 2022.

Con eso en mente, esto es lo que estoy planeando para el resto del año.

1. RECONSIDERAR LAS PRIORIDADES

Como casi todos los que conozco, la pandemia ha cambiado mi opinión sobre lo que es importante en la vida en el futuro.

Un ejemplo: aunque antes era ambivalente acerca de la propiedad de una vivienda, ahora sé que quiero una casa con patio trasero en los próximos años. (Doce meses confinados en gran parte a un apartamento de dos habitaciones es una aclaración, por decir lo menos).

Para que eso sea una realidad antes, reorienté las contribuciones 401 (k) que estaba haciendo con respecto a las de mi empleador a una cuenta de corretaje a la que puedo acceder para un pago inicial.

Qué puede hacer: Reserve una noche libre de distracciones después del trabajo esta semana para explorar sus propias prioridades. Personalmente, creo que es mejor cuando escribo un diario a mano. Si ha escrito metas anteriormente, revíselas. Luego reflexione sobre el año pasado. ¿Qué te hizo sentir más ansioso, más feliz y más aliviado? ¿Qué te mantuvo despierto por la noche? Estas preguntas ayudarán a informar sus prioridades en el futuro.

2. AHORRAR MÁS

Tuve la suerte de seguir trabajando durante toda la confusión, pero la mayoría de los días pensando en la cantidad de dinero en mi fondo de emergencia (o, más bien, en la cantidad que no está en mi fondo de emergencia) me preocupaba lo que haría si perdía mi trabajo.

Para ahorrar más, estoy reduciendo mi número de compromisos sociales y haciendo un mayor esfuerzo por cocinar en casa. También soy despiadada cuando se trata de suscripciones que no necesito, planeo participar en la estrategia Nada de gastos en Noviembre (No Spend November) y hacer una lista algo de ropa en Poshmark para tratar de recuperar algunos dólares.

Mi objetivo es tener seis meses de gastos esenciales en mi cuenta de ahorros para fines de 2022. En este momento, tengo alrededor de la mitad de lo que necesito.

Qué puede hacer: Aquí hay una actividad simple que puede ayudarlo a comenzar a ahorrar un poco más: revise sus extractos bancarios para todo el año 2021 y, de la más importante a la menos importante, clasifique las compras que realiza habitualmente que no son esenciales, como una membresía de gimnasio o una suscripción al servicio de transmisión. Luego, elimine los gastos que se encuentran en la parte inferior.

Por supuesto, esta estrategia no te convertirá en millonario de la noche a la mañana. Si desea ahorrar más, debe hacer mayores sacrificios o encontrar una manera de complementar sus ingresos.

3. NUEVO COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD

Si bien esto puede no parecer un objetivo financiero a primera vista, hacer lo que es bueno para el medio ambiente es, en última instancia, bueno para nuestras finanzas personales.

Ser más sustentable también es importante para mí a nivel personal. Una cosa que sigue siendo una prioridad constante para mí es hacer lo que pueda para limitar mi huella ambiental.

Para reducir tanto mi consumo general como el desperdicio de alimentos, estoy reduciendo las compras en línea en empresas como Amazon y, para la mayoría de mis regalos navideños, planeo brindar experiencias en lugar de cosas.

Qué puede hacer: Solicité un contenedor de convertidor de abono para mi edificio de apartamentos en la ciudad de Nueva York (también dejé una nota para mis vecinos alentándolos a hacer lo mismo para aumentar nuestra probabilidad de recibir uno. Sí, soy ese vecino). Mientras tanto, recojo mis sobras en el congelador y las dejo en una recolección semanal de compostaje. Busque "servicio de recolección de compost [su ciudad]" para ver si hay algo similar cerca de usted.

Los pasos anteriores pueden parecer intrascendentes en comparación con los cambios radicales que deben realizarse en toda la sociedad. Aún así, aunque las personas no pueden cambiar las prácticas comerciales globales por sí solas, el científico climático Daniel Swain del Instituto de Medio Ambiente y Sustentabilidad de UCLA le dijo anteriormente a CNBC Make It que presionar a los legisladores para que reconsideren los sistemas de transporte y hagan que las políticas ecológicas sean fáciles de adoptar y acceder. en todo el espectro socioeconómico puede marcar una gran diferencia en nuestras vidas.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Alicia Adamczyk, para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.